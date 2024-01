Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo dịp Tết

Trong thời gian này, nhu cầu vé máy bay để người dân về quê và đi du lịch tăng mạnh dẫn đến khan hiếm, nhất là vé có giá tốt và thời điểm tốt. Chiêu trò của bọn lừa đảo là lập những trang Facebook giả mạo đại lý bán vé, công ty du lịch hay lập những tài khoản mạo danh nhân viên hãng hàng không. Nhiều cò mồi được tung ra với vai trò làm sao cho hành khách tin tưởng và đặt mua vé.



Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân nên trực tiếp đặt vé máy bay qua website chính thức của hãng hàng không và đại lý bán vé uy tín hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài của các hãng. Nếu đã lỡ mua vé qua các kênh chưa thật sự tin tưởng thì nhờ nhân viên của hãng kiểm tra lại các thông tin về hành khách và hành trình bay.

Chuyện nhiều người tìm kiếm việc làm thêm dịp Tết cũng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Hằng năm, đây là thời điểm mà nhiều nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cần thêm lao động. Nhiều lao động thời vụ và sinh viên - nhất là từ các tỉnh - cũng cần tìm thêm việc làm để kiếm tiền xài Tết.

Bọn lừa đảo cũng dựng lên những Fanpage giả mạo và những tài khoản mạo danh để tuyển người làm thêm dịp Tết với đủ loại công việc, đủ hình thức làm việc: lao động thời vụ, cộng tác viên... Chúng lừa nạn nhân ứng trước lệ phí hay cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí cả thông tin về tài khoản ngân hàng.

Kẻ xấu cũng khai thác thói quen mua sắm quần áo mới dịp Tết của nhiều người để lừa đảo trên mạng. Chúng lập ra những fanpage, tài khoản để chào mời mua quần áo, nhất là do các hãng may mặc thanh lý, xả hàng... với giá hấp dẫn. Nạn nhân của chúng là khách mua lẻ và cả những người mua về bán lại. Nếu người dùng không cẩn trọng, thanh toán tiền trước là sập bẫy.

Ngoài ra, còn nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi khác mà người dùng mạng xã hội, internet cần phải luôn cảnh giác, như chào mời mua hàng, giao dịch dịch vụ...

Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về an toàn không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp, sử dụng cho mục đích phi pháp. Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý nếu lỡ bị lừa gạt. Đặc biệt, nạn nhân tuyệt đối không tin các dịch vụ cam kết giúp mình lấy lại được tiền bị lừa gạt để tránh tiếp tục dính bẫy lần nữa.