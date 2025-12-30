HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cảnh hoang hóa ở khu đô thị sinh thái ngàn tỉ Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần thanh tra

Bích Vân

(NLĐO) - Sau hơn một thập kỷ được phê duyệt và triển khai, Khu đô thị sinh thái Golden Hills City ở Đà Nẵng vẫn trong tình trạng dang dở

Ghi nhận thực tế tại dự án Golden Hills City (thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho thấy hàng loạt khối nhà biệt thự, nhà liền kề xây thô rồi bỏ không, cỏ dại mọc um tùm, tương phản với kỳ vọng về một khu đô thị sinh thái quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 1.

Thực trạng này diễn ra trong bối cảnh dự án tiếp tục bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm, nối dài chuỗi kết luận thanh tra từ năm 2012 đến nay.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 2.

Ngày 26-12, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra mới đối với dự án Golden Hills City. Kết luận nêu rõ hàng loạt vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, quản lý đất đai, quy hoạch và xác định nghĩa vụ tài chính.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 3.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định, mà giao dự án cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam trong bối cảnh không xem xét, so sánh năng lực với các nhà đầu tư khác, dẫn đến thiếu minh bạch.

Cận cảnh hoang hóa ở khu đô thị sinh thái ngàn tỉ Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 bản kết luận thanh tra

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 4.

Thanh tra cũng chỉ ra rằng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư chỉ báo cáo nguồn vốn 866,42 tỉ đồng, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư theo quy định.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 5.

Đáng chú ý, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư không lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan, làm phát sinh rủi ro pháp lý kéo dài nhiều năm sau đó.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 6.

Công tác quy hoạch được đánh giá là rất bất cập khi quy hoạch chi tiết dự án phải điều chỉnh tới 16 lần. Nguyên nhân xuất phát từ việc phê duyệt ban đầu không căn cứ đầy đủ trên quy hoạch chung khu vực, thiếu các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, khoảng 45,91 ha đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư nhưng nằm ngoài ranh giới dự án; trong khi diện tích ghi tại giấy chứng nhận đầu tư và diện tích giao đất tại các quyết định sau đó chênh lệch hơn 39 ha, song không được các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, xử lý kịp thời.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 8.

Một nội dung được Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh là sai phạm trong quản lý, sử dụng 129,22 ha đất trồng lúa. UBND TP Đà Nẵng đã không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định đối với đất lúa, dẫn đến chưa xác định chính xác nghĩa vụ tài chính, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 9.

Từ các sai phạm này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 10.

Về biện pháp khắc phục, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Đà Nẵng thu hồi khoảng 45,91 ha đất nằm ngoài ranh giới dự án đã giao cho chủ đầu tư; đồng thời rà soát, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp đối với diện tích đất lúa để thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước

Cảnh hoang hóa ở khu đô thị sinh thái ngàn tỉ Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần thanh tra - Ảnh 1.

Đối với chủ đầu tư, Công ty Trung Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoàn trả diện tích đất sử dụng ngoài ranh giới và khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 11.

Phản hồi về nội dung này, đại diện Công ty Trung Nam cho biết doanh nghiệp không đưa phần diện tích 45,91 ha nằm ngoài ranh giới dự án ra thị trường dưới bất kỳ hình thức nào, do đó việc quản lý và sử dụng diện tích đất này thuộc thẩm quyền của TP Đà Nẵng

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 12.

Doanh nghiệp khẳng định đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định và kỳ vọng kết luận thanh tra sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý kéo dài, tạo điều kiện để dự án sớm được tiếp tục triển khai

Cảnh hoang hóa tại khu đô thị Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần Thanh tra - Ảnh 13.

Theo Trung Nam, các kết luận của Thanh tra Chính phủ là chỉ đạo kịp thời nhằm xử lý dứt điểm tồn tại tại Golden Hills City, qua đó hoàn thiện pháp lý dự án theo tinh thần Quyết định 751 của Thủ tướng Chính phủ, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Golden Hills City trước đây là Khu đô thị Thủy Tú, được phê duyệt quy hoạch chi tiết lần đầu năm 2008 với diện tích hơn 342 ha. Năm 2010, dự án đổi tên thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú và giao cho Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư; đến năm 2013 tiếp tục điều chỉnh diện tích và mang tên Golden Hills City. Tổng vốn đầu tư hơn 4.447 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, chia làm hai giai đoạn triển khai. Trong quy mô dự án có 485 căn biệt thự đơn lập và 360 căn biệt thự song lập.

Đà Nẵng golden hills Trung Nam
