Cảnh hoang hóa ở khu đô thị sinh thái ngàn tỉ Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 lần thanh tra

(NLĐO) - Sau hơn một thập kỷ được phê duyệt và triển khai, Khu đô thị sinh thái Golden Hills City ở Đà Nẵng vẫn trong tình trạng dang dở
Ghi nhận thực tế tại dự án Golden Hills City (thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho thấy hàng loạt khối nhà biệt thự, nhà liền kề xây thô rồi bỏ không, cỏ dại mọc um tùm, tương phản với kỳ vọng về một khu đô thị sinh thái quy mô hàng ngàn tỉ đồng.
Cận cảnh hoang hóa ở khu đô thị sinh thái ngàn tỉ Golden Hills City Đà Nẵng sau 2 bản kết luận thanh tra
Golden Hills City trước đây là Khu đô thị Thủy Tú, được phê duyệt quy hoạch chi tiết lần đầu năm 2008 với diện tích hơn 342 ha. Năm 2010, dự án đổi tên thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú và giao cho Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư; đến năm 2013 tiếp tục điều chỉnh diện tích và mang tên Golden Hills City. Tổng vốn đầu tư hơn 4.447 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, chia làm hai giai đoạn triển khai. Trong quy mô dự án có 485 căn biệt thự đơn lập và 360 căn biệt thự song lập.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)