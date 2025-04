Cảnh Luân và sự bền bỉ bứt phá

Mới đây, Luân đã cho ra mắt một ấn phẩm khá độc đáo trên thị trường trong nước vốn không có quá nhiều sách ILETS do chính người Việt biên soạn. Cuốn sách "IELTS Speaking Journey - Speak your way to band 6.0" (Zenbooks ấn hành) đúc kết nhiều bài học, kinh nghiệm đắt giá trong suốt 10 năm dành trọn đam mê và năng lực cho việc giảng dạy IELTS của Luân. "Việc thực hiện cuốn sách xuất phát từ mong muốn mãnh liệt của tôi là trao kiến thức và giúp các bạn thí sinh muốn tự học" - Luân kể. Những năm tháng học nhiều trường với trải nghiệm giáo dục của Việt Nam lẫn nước ngoài giúp Luân có cơ sở cho việc xây dựng phương pháp giáo dục của riêng mình cũng như định hướng phù hợp khi viết sách.

Điều quan trọng mà Luân học được khi trở thành tác giả chính là việc cân bằng giữa cái mình có và thứ độc giả cần. Nhận thức thực tế rằng hầu hết giáo trình tiếng Anh trên thị trường hiện nay được viết dành cho tất cả người học tiếng Anh trên thế giới nên không có tính địa phương hóa, Luân nỗ lực tìm tòi sáng tạo format mới cho cuốn sách lần này để thật sự sát hợp, phát huy hiệu quả với người Việt.