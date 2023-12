Một trong 2 đối tượng trộm cắp 1 thùng bia tại hiện trường

Trước đó, trưa 9-12, trong lúc tuần tra trước cổng chợ Tân An (phường Tân An), tổ tuần tra của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nghe tiếng người dân tri hô có cướp.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện 1 đối tượng ôm theo 1 thùng bia chạy lên xe máy của 1 đối tượng khác chờ sẵn rồi cùng nhau bỏ chạy.



Ngay lập tức, tổ công tác bám theo các đối tượng. Khi 2 đối tượng chạy đường Trần Quang Khải - Nguyễn Tất Thành, cách đó hơn 1km thì tự té ngã. Tổ công tác áp sát bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 1 thùng bia.

Hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đình C. (SN 1999) và Nguyễn Trung T. (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Chiều 8-12, 2 đối tượng sử dụng ma túy và hẹn nhau sáng 9-12 sẽ đi xin tiền, hoặc gặp những người sơ hở sẽ trộm cắp, cướp tài sản, kiếm tiền mua ma túy.

Trưa 9-12, khi đi qua chợ Tân An, 2 đối tượng thấy 1 xe đi giao bia cho quán tạp hóa gần đó. Khi chủ xe vác bia qua đường, 2 đối tượng bàn bạc, trộm cắp 1 thùng bia để về bán lại.

Trong lúc bỏ chạy, đối tượng Nguyễn Trung Thành bị té ngã, gãy chân và đang được điều trị tại bệnh viện.