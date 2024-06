Cảnh sát huy động lực lượng tìm người đàn ông trên sông Sài Gòn

(NLĐO) - Chiều ngày 12-7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết tại bến phà Vàm Cống thuộc phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên - An Giang vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm nhiều xe máy rơi xuống sông, ít nhất 1 người chết.