Ngày 13-1 Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng, trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động "đánh trận giả".

Cảnh sát kiểm tra nhiều khẩu súng bắn đạn nhựa. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11-1, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vườn nhãn cuối đường Thạch Cầu, phường Long Biên, xuất hiện một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng, trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động "đánh trận giả". Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ghi nhận nhóm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ phục vụ hoạt động "đánh trận giả".

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5 kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, đặc biệt là súng bắn đạn nhựa để tổ chức các hoạt động "đánh trận giả" tại khu vực công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Trong bối cảnh đô thị đông dân cư, những hoạt động này rất dễ gây hiểu lầm cho người dân, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực hoặc tình huống đối đầu nguy hiểm nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Những khẩu súng bắn đạn nhựa bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Bên cạnh đó, việc tụ tập đông người, mang theo vật dụng giống vũ khí còn có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người tham gia và những người xung quanh. Do vậy, công tác nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, súng bắn đạn nhựa, đạn nhựa hoặc tổ chức các hoạt động mang tính mô phỏng chiến đấu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.