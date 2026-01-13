HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cảnh sát xử lý nhóm thanh niên sử dụng 42 khẩu súng bắn đạn nhựa để "đánh trận giả"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhóm thanh niên bị cảnh sát phát hiện đã sử dụng 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa để tổ chức "đánh trận giả".

Ngày 13-1 Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng, trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động "đánh trận giả".

Cảnh sát xử lý nhóm thanh niên sử dụng súng bắn đạn nhựa tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra nhiều khẩu súng bắn đạn nhựa. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11-1, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vườn nhãn cuối đường Thạch Cầu, phường Long Biên, xuất hiện một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng, trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động "đánh trận giả". Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ghi nhận nhóm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ phục vụ hoạt động "đánh trận giả".

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5 kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, đặc biệt là súng bắn đạn nhựa để tổ chức các hoạt động "đánh trận giả" tại khu vực công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Trong bối cảnh đô thị đông dân cư, những hoạt động này rất dễ gây hiểu lầm cho người dân, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực hoặc tình huống đối đầu nguy hiểm nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Cảnh sát xử lý nhóm thanh niên sử dụng súng bắn đạn nhựa tại Hà Nội - Ảnh 2.

Những khẩu súng bắn đạn nhựa bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Bên cạnh đó, việc tụ tập đông người, mang theo vật dụng giống vũ khí còn có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người tham gia và những người xung quanh. Do vậy, công tác nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, súng bắn đạn nhựa, đạn nhựa hoặc tổ chức các hoạt động mang tính mô phỏng chiến đấu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Phá đường dây ma túy "khủng" do 2 anh em ruột tham gia, thu giữ "kho" súng đạn

Phá đường dây ma túy "khủng" do 2 anh em ruột tham gia, thu giữ "kho" súng đạn

(NLĐO)- Ngày 30-9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá chuyên án ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Thái Bình.

Khám xét kho súng, dao găm, kiếm... của 2 "ông trùm" ở quận Tân Bình

(NLĐO) - Qua khám xét một căn nhà trên địa bàn quận Tân Bình, TP HCM, lực lượng công an phát hiện 1 kho "hàng nóng" gồm: súng, dao, kiếm...

Từ vụ hỗn chiến phát hiện "kho" súng trong nhà 1 chủ nợ

(NLĐO) - Trong lúc đi đòi nợ, Tâm đã dùng súng bắn để cảnh cáo nhưng sau đó bị con nợ đuổi đánh phải nhập viện.

vũ khí cảnh sát súng đánh trận giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo