Quốc tế

Cảnh tượng kinh hoàng: Trăn khổng lồ kéo người trên thuyền xuống sông ở Indonesia

Xuân Mai

(NLĐO) - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc con trăn khổng lồ dài 6 m kéo một hướng dẫn viên du lịch xuống nước, chỉ vài giây trước khi siết cổ anh.

Anh Heru, người bắt rắn giàu kinh nghiệm, đang đi dọc con sông trên đảo Borneo ở Indonesia thì nhóm của anh phát hiện con trăn khổng lồ nằm gần bờ sông.

Đoạn video cho thấy anh Heru ngồi trên mạn thuyền trước khi anh với tay xuống vùng nước tối, tóm lấy con trăn đoạn gần đầu nó.

img

Anh Heru bị trăn quấn quanh cổ. Ảnh: Viral Press

Theo News.com.au hôm 7-11, bất ngờ, con trăn đã kéo anh Heru ra khỏi thuyền và chìm xuống nước. 

Sau khi nổi lên được mặt nước, anh cố vùng vẫy nhưng con trăn nhanh chóng quấn quanh người anh rồi siết dần tay và cổ anh.

img

Hai người đàn ông khống chế con trăn để cứu anh Heru. Ảnh: Viral Press

Các thành viên còn lại ngay lập tức hành động và cố gắng gỡ con trăn ra khỏi cổ anh Heru khi anh bị siết chặt hơn.

Hai người trong số họ, một người giữ đầu con trăn và một người giữ đuôi, cuối cùng cũng giải thoát được Heru.

Con trăn bị bắt và kéo lên thuyền. Họ chụp ảnh với con trăn trước khi thả nó trở lại thiên nhiên.

Ông Mohamad Alisa, người đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng này, cho biết đây là "con trăn lớn nhất và khỏe nhất" mà nhóm từng thấy. 

Ông nói thêm: "Nó đã được thả ra sau đó. Nguyên tắc của chúng tôi là không gây hại cho các sinh vật sống. Chụp ảnh hoàn toàn vì mục đích khoa học".

Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi thi thể một ông cụ người Indonesia được phát hiện bên trong một con trăn dài 8,5 m. Ông La Noti, 61 tuổi, được cho là đang chăn gia súc thì bị con trăn tấn công ở Đông Nam Sulawesi - Indonesia. Người nông dân bị con trăn nuốt chửng và sau đó được dân làng phát hiện khi họ thấy bụng con trăn phình to.

Trăn là loài trăn không có nọc độc, nổi tiếng với việc phục kích con mồi và quấn quanh nó để làm nó ngạt thở. Borneo - Indonesia là nơi sinh sống của một số loài trăn, bao gồm trăn Borneo đuôi ngắn và trăn gấm.

Anh Heru bị trăn kéo xuống nước. Video: Daily Mail

trăn Indonesia trăn khổng lồ siết cổ Borneo
