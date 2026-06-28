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Kinh tế

Cao Bằng mời gọi T&T Group nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu mới

PV

Chiều 26-6, tỉnh Cao Bằng và T&T Group làm việc về quy hoạch kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và logistics.

Đây được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển và nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương của Cao Bằng.

Phát huy lợi thế cửa khẩu, mở ra không gian phát triển mới

Tại buổi làm việc, tỉnh Cao Bằng đã chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời giới thiệu tổng quan quy hoạch phát triển và lợi thế chiến lược của Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trong kết nối với thành phố Bách Sắc, Quảng Tây và các trung tâm kinh tế lớn thuộc khu vực Tây, Tây Nam Trung Quốc.

Đây được xem là một trong những hướng kết nối quan trọng để Cao Bằng mở rộng không gian phát triển, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, tạo động lực mới cho kinh tế cửa khẩu.

Cao Bằng mời gọi T&T Group nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu mới - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, hiện trạng khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh còn nhiều khó khăn, trong đó phần lớn diện tích là đất nông nghiệp; hạ tầng bến bãi, kho vận, logistics chuyên nghiệp chưa đồng bộ; kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu còn khiêm tốn so với tiềm năng.

Tuy nhiên, đây cũng là dư địa để Cao Bằng quy hoạch lại không gian phát triển theo hướng bài bản, dài hạn, gắn với các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bắc Kạn - Cao Bằng và hệ thống kết nối cửa khẩu trong tương lai.

Cao Bằng mời gọi T&T Group nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu mới - Ảnh 2.

Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi làm việc

Theo định hướng của tỉnh, Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh được quy hoạch theo tư duy mới, không đầu tư dàn trải, không sao chép mô hình của địa phương khác, mà tập trung làm rõ lợi thế khác biệt, dòng hàng chủ lực, phân khúc thị trường và nhà đầu tư chiến lược.

Quy hoạch cần bảo đảm phân tách dòng hàng, dòng người; hình thành khu thông quan thông minh, khu bến bãi, cảng cạn, khu chế biến, chế xuất; đồng thời bố trí không gian phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ phù hợp với địa hình, giao thông và tiềm năng kết nối.

Để hiện thực hóa định hướng này, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng bày tỏ mong muốn T&T Group - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam hiện nay, sẽ đồng hành cùng địa phương ngay từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch, khảo sát thị trường, kết nối đối tác trong và ngoài nước, qua đó cùng xây dựng mô hình phát triển kinh tế cửa khẩu phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

T&T Group sẵn sàng đồng hành cùng Cao Bằng kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group cho biết, T&T Group luôn theo đuổi triết lý đầu tư dài hạn, lấy quy hoạch làm nền tảng, phát huy lợi thế đặc thù của từng địa phương để xây dựng các hệ sinh thái phát triển đồng bộ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương, vùng và đất nước.

Trên tinh thần đó, T&T Group sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng tỉnh Cao Bằng trong vai trò nhà đầu tư chiến lược; tham gia ngay từ giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, đánh giá lợi thế, nhu cầu thị trường để cùng địa phương đề xuất các định hướng, mô hình phát triển phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

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Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi làm việc

Với hơn 33 năm xây dựng và phát triển, T&T Group hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

T&T Group đã và đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, logistics thông minh, hạ tầng, năng lượng, hàng không…

Đáng chú ý, không chỉ mang đến nguồn lực đầu tư dài hạn, T&T Group còn sở hữu kinh nghiệm phát triển các hệ sinh thái kinh tế tích hợp, kết nối giữa hạ tầng, hàng không, logistics thông minh, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với định hướng phát triển cửa khẩu Trà Lĩnh mà tỉnh Cao Bằng đang hướng tới.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đầu tư bài bản, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn cùng năng lực kết nối các đối tác trong nước và quốc tế, T&T Group được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng địa phương nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển kinh tế cửa khẩu phù hợp với lợi thế riêng của Cao Bằng và quy hoạch phát triển dài hạn của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, Cao Bằng đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, rất cần các mô hình phát triển mới và các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn dài hạn như Tập đoàn T&T Group.

Đồng thời, tỉnh cũng đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá, từ cơ hội hợp tác đối ngoại, hạ tầng, thể chế đến quyết tâm của lãnh đạo địa phương. Tỉnh Cao Bằng mong muốn cùng các nhà đầu tư chiến lược thiết kế ngay từ đầu một hệ sinh thái kinh tế biên giới, cửa ngõ biên giới khác biệt, không chỉ là một dự án cụ thể mà là một mô hình phát triển tổng hợp, có khả năng tạo động lực lan tỏa cho cả vùng.

Cao Bằng mời gọi T&T Group nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu mới - Ảnh 3.

Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

"Cao Bằng mong muốn sẽ có những nhà đầu tư tiên phong đồng hành cùng với địa phương, cùng tạo ra những giá trị mới, không phải chỉ đi theo một dự án cụ thể, đầu tư một việc cụ thể, mà hình thành một hệ sinh thái kinh tế biên giới, cửa ngõ biên giới khác biệt", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An khẳng định.

Trên cơ sở đó, tỉnh Cao Bằng bày tỏ mong muốn đề xuất Tập đoàn T&T Group nghiên cứu, tham gia góp ý vào quá trình hoàn thiện quy hoạch; phối hợp khảo sát, kết nối với thị trường Trung Quốc; nghiên cứu khả năng tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên. Đồng thời xem xét thành lập nhóm công tác chung để thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá cơ hội hợp tác và đề xuất các dự án khả thi.

Với tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận lấy quy hoạch làm nền tảng và doanh nghiệp làm đối tác đồng hành, hai bên kỳ vọng sẽ từng bước hình thành một mô hình phát triển kinh tế cửa khẩu hiện đại, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới không chỉ cho Cao Bằng mà còn cho khu vực biên giới phía Bắc.

Cao Bằng mời gọi T&T Group nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế cửa khẩu mới - Ảnh 5.T&T Group đang hiện diện như thế nào trong “phần khó” của các đại dự án hạ tầng?

Các dự án PPP hàng chục nghìn tỷ đồng đang trở thành phép thử năng lực của khu vực tư nhân trong làn sóng đầu tư hạ tầng mới tại Việt Nam.

T&T Group
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