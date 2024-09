Cao điểm 45 ngày đêm xử lý vi phạm giao thông ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Sáng 23-9, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.



Đợt cao điểm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương mà nguyên nhân là các lỗi vi phạm những quy tắc, nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm giao thông trong sáng 23-9

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết tổn thất do tai nạn giao thông gây ra đã trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình, người thân và toàn xã hội; gánh nặng cho các dịch vụ y tế, tổn thất cho nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, giảm thiểu tối đa tổn thất về người và tài sản, việc tổ chức lễ ra quân tạo khí thế mới, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó phấn đấu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với năm 2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát lệnh ra quân

CLIP: Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quân cao điểm 45 ngày xử lý vi phạm

Trong 45 ngày đêm, các lực lượng sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm chuyên đề gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Ngoài ra, có các lỗi điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt yêu cầu chất lượng, không trang bị đầy đủ gương chiếu hậu theo quy định, không sử dụng đèn tín hiệu khi chuyển hướng, không nhường đường theo thứ tự ưu tiên khi vào giao lộ, đi ngược chiều.

Các lực lượng xử lý vi phạm giao thông chuẩn bị ra quân sau buổi lễ

Ngay sau buổi lễ ra quân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT cùng lực lượng CSGT các địa phương trong tỉnh đồng loạt tuần tra, lập nhiều điểm chốt trên những tuyến đường thường xuyên tai nạn giao thông để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.