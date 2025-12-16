Cao nguyên Di Linh "trải thảm đỏ" đón các tập đoàn lớn trên thế giới

Chiều 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức họp báo thông tin về hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh".



Một góc cao nguyên Di Linh hiện nay.

Hội thảo quốc tế này dự kiến có khoảng 400 đại biểu gồm khách mời Trung ương; đại diện đại sứ quán các nước; chuyên gia tài chính – kinh tế - chính sách - hạ tầng – quy hoạch trong nước và quốc tế; các quỹ đầu tư; đại diện các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới tại Việt Nam như Apple, Microsoft, NVIDIA, IBM, Dell, Nutifood, Nestlé; các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước như Vingroup, Thaco Argi, Viettel, FPT, VNPT, Vietjet, Sungroup, Novaland, TTC, VNG, Hoa Sen, Hòa Phát, Hưng Thịnh, Phát Đạt… cùng đại diện nhiều trường đại học trong nước.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại, hình thành một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng, có vị thế chiến lược kết nối cả vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong bức tranh tổng thể ấy, cao nguyên Di Linh nổi lên như một vùng đất hội tụ đầy đủ lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, cảnh quan, năng lượng xanh và vị trí giao thông liên vùng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kì vọng qua hội thảo sẽ xây dựng cơ sở khoa học, dữ liệu cập nhật và toàn diện về tiềm năng của cao nguyên Di Linh từ điều kiện tự nhiên, môi trường, quy hoạch đến hạ tầng, nông nghiệp, du lịch và kinh tế tri thức;

Hội thảo sẽ đề xuất các định hướng chiến lược, mô hình phát triển mang tính đột phá nhằm đưa cao nguyên Di Linh trở thành một trung tâm tri thức – khoa học – công nghệ – sức khỏe của khu vực; là cực tăng trưởng mới, xanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2025–2035.

Bên cạnh đó, thông qua những đóng góp và kiến nghị của đại biểu, địa phương sẽ hình thành các khuyến nghị về chính sách, cơ chế đặc thù và mô hình quản trị hiện đại, nhằm thu hút đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khởi tạo môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại cao nguyên Di Linh.