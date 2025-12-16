Cao nguyên Di Linh "trải thảm đỏ" đón các tập đoàn lớn trên thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cao nguyên Di Linh "trải thảm đỏ" đón các tập đoàn lớn trên thế giới

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hội thảo Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh sẽ mời đại diện nhiều tập đoàn, công ty lớn trong nước và quốc tế tham dự.

Chiều 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức họp báo thông tin về hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh".

Mời nhiều "ông lớn" thế giới đến với cao nguyên Di Linh - Ảnh 1.

Một góc cao nguyên Di Linh hiện nay.

Hội thảo quốc tế này dự kiến có khoảng 400 đại biểu gồm khách mời Trung ương; đại diện đại sứ quán các nước; chuyên gia tài chính – kinh tế - chính sách - hạ tầng – quy hoạch trong nước và quốc tế; các quỹ đầu tư; đại diện các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới tại Việt Nam như Apple, Microsoft, NVIDIA, IBM, Dell, Nutifood, Nestlé; các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước như Vingroup, Thaco Argi, Viettel, FPT, VNPT, Vietjet, Sungroup, Novaland, TTC, VNG, Hoa Sen, Hòa Phát, Hưng Thịnh, Phát Đạt… cùng đại diện nhiều trường đại học trong nước.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại, hình thành một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng, có vị thế chiến lược kết nối cả vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong bức tranh tổng thể ấy, cao nguyên Di Linh nổi lên như một vùng đất hội tụ đầy đủ lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, cảnh quan, năng lượng xanh và vị trí giao thông liên vùng.

Mời nhiều "ông lớn" thế giới đến với cao nguyên Di Linh - Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kì vọng qua hội thảo sẽ xây dựng cơ sở khoa học, dữ liệu cập nhật và toàn diện về tiềm năng của cao nguyên Di Linh từ điều kiện tự nhiên, môi trường, quy hoạch đến hạ tầng, nông nghiệp, du lịch và kinh tế tri thức;

Hội thảo sẽ đề xuất các định hướng chiến lược, mô hình phát triển mang tính đột phá nhằm đưa cao nguyên Di Linh trở thành một trung tâm tri thức – khoa học – công nghệ – sức khỏe của khu vực; là cực tăng trưởng mới, xanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2025–2035.

Bên cạnh đó, thông qua những đóng góp và kiến nghị của đại biểu, địa phương sẽ hình thành các khuyến nghị về chính sách, cơ chế đặc thù và mô hình quản trị hiện đại, nhằm thu hút đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khởi tạo môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại cao nguyên Di Linh.

Hội thảo dự kiến diễn ra 2 ngày 19 và 20-12-2025 với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện tập đoàn, công ty trong nước và quốc tế. Trong đó ngày 19-12, đoàn đại biểu sẽ đi khảo sát tại hồ Ka La, hồ thủy điện Đồng Nai 2, thác Bobla, các khu vực quỹ đất của cao nguyên Di Linh. Ngày 20-12 sẽ diễn ra hội thảo chính thức với 1 phiên toàn thể và 2 phiên chuyên đề

Tin liên quan

Ngắm những viên đá kỳ lạ ở Di Linh - Lâm Đồng

Ngắm những viên đá kỳ lạ ở Di Linh - Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhiều tác phẩm đá với hình dáng kỳ lạ thu hút đông đảo người đến tham quan tại chương trình "Di Linh - Bản sắc và hội nhập" của tỉnh Lâm Đồng

Hàng loạt sai phạm tại khu "đất vàng" bến xe Di Linh

(NLĐO) - Các công trình sai phạm tại khu "đất vàng" bến xe Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) được Công ty TNHH Tá Lợi làm chủ đầu tư xây dựng khiến dư luận bức xúc.

Lâm Đồng hội thảo quốc tế Di Linh ông Đinh Văn Tuấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo