Cao tốc mà chạy như… đường làng!

Hôm 3-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính bà Trịnh Thu H. (ngụ TP Bảo Lộc) do lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn, đoạn thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Theo quy định, bà H. bị phạt hành chính 16 - 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 - 7 tháng.

Hồi tháng 8, mạng xã hội lan truyền clip ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn 120km/h. Chưa kể, đèn ô tô chiếu mạnh khiến một số tài xế bắt gặp cảm thấy bị chói mắt.

Trước đó, tháng 5-2024, một ô tô đã chạy lùi trên cao tốc Hạ Long - Nội Bài bị ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc khi xem đoạn clip trên.

Mới đây, Bộ Công an đã đề xuất tài xế ô tô có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc.

Liên quan thông tin trên, nhiều người dân cho biết hoàn toàn ủng hộ với đề xuất này. Thậm chí xử nghiêm hơn nữa với hành vi chạy ngược chiều, lùi xe trên cao tốc.

Anh Nguyễn Hữu Hướng (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết những ai đi cao tốc sẽ hiểu các hành vi trên nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc.

"Nên phạt nặng như vậy, thậm chí phạt nặng hơn càng tốt, bởi thiệt hại xảy ra thì không thể tính được bằng tiền" - anh Hướng nói.

Anh Trần Duy Khánh (ngụ TP HCM) thì đề xuất cần quy định việc đi ngược chiều là vi phạm hình sự, mức phạt có thể từ 1 - 3 tháng. Nếu xảy ra sự cố thì sẽ là tình tiết tăng nặng. "Rõ ràng khi tài xế lái xe chạy ngược chiều thì đã ý thức hoàn toàn hậu quả hành vi là sẽ tước đoạt tài sản và mạng sống của người khác" - anh Khánh phân tích.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tuyết (ngụ tỉnh Đồng Nai) cho rằng bên cạnh xử phạt như đề xuất của Bộ Công an thì cần cho người vi phạm lao động công ích 3 tháng để "nhớ đời".

Ông Nguyễn Văn Nghị (ngụ tỉnh Bình Dương) cũng đưa ra nhận xét: "Cao tốc mà xem như đường làng, chạy bất chấp nguy hiểm tính mạng của bản thân và người khác. Phạt theo mức mới chắc sẽ giảm thiểu được tình trạng này!".