Cấp bách kiểm soát nội dung AI

Chỉ trong vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển và liên tục cải tiến với tốc độ chóng mặt, trở thành công cụ hỗ trợ sâu trong nhiều lĩnh vực. Veo3 - công nghệ tạo video bằng AI do Google DeepMind phát triển mới đây - có khả năng tạo ra những thước phim sống động như thật. Bên cạnh những tiện ích hỗ trợ người dùng, công cụ này cũng đặt ra thách thức về nguy cơ bị kẻ xấu tận dụng để lừa đảo.

Khó phân biệt thật - giả

Theo giới công nghệ, Veo3 "gây sốt" trên toàn cầu bởi tính năng tạo video AI với mức độ chân thực vượt trội so với các công cụ từng xuất hiện trước đó. Khác với Sora của OpenAI - vốn chỉ nổi bật về hình ảnh nhưng hạn chế ở mặt âm thanh, Veo3 đồng bộ hóa hoàn hảo giữa hình ảnh, âm thanh môi trường và lời thoại. Từ tiếng bước chân, tiếng gió thổi cho đến tiếng người nói và các hiệu ứng xung quanh đều được kết hợp mượt mà, đạt đến ngưỡng sống động như thật, người dùng khó phân biệt video thật hay do AI tạo ra.

Tại Việt Nam, Veo3 đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội như TikTok, Facebook và YouTube Shorts. Hàng loạt video gắn hashtag #veo3 được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt tương tác. Nhiều clip do AI tạo ra khiến cộng đồng mạng sửng sốt vì mức độ chân thực đến khó tin. Chẳng hạn, một đoạn video chỉ dài 8 giây với một câu thoại đơn giản nhưng đạt tới 5 triệu lượt xem và hơn 308.000 lượt bày tỏ yêu thích. Một video khác ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi đang rán trứng, được tạo hoàn toàn bằng AI cũng đạt hơn 2,6 triệu lượt xem và hơn 104.000 lượt yêu thích.

Anh Trần Vĩnh Khang - nhân viên văn phòng ở quận 1, TP HCM - chia sẻ rằng anh gần như không thể phân biệt được thật - giả vì độ chân thực quá cao. "Tôi thấy một đoạn video người bán cá nói chuyện với khách ở chợ mà tưởng là thật vì hình ảnh quá sắc nét. Cách ông ấy vẫy tay, nhướng mày, ánh nắng chiếu lên mặt, mọi thứ đều tự nhiên đến mức không thể tin được là do AI tạo" - anh Khang nói.

Hình ảnh trong thước phim do Veo3 tạo, người dùng khó phân biệt thật - giả

Dù thừa nhận sự ấn tượng nhưng chị Nguyễn Mai Anh (ngụ TP HCM) lại bày tỏ mối lo ngại về mặt an toàn thông tin. "Video do Veo3 tạo ra quá chân thật khiến tôi cảm thấy bất an. Nếu kẻ xấu dùng công nghệ này để tạo video vu khống, bôi nhọ hay làm giả bằng chứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng" - chị Anh bày tỏ.

Nhiều người dùng Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến cách truy cập và sử dụng Veo3. Tuy nhiên, Veo3 mới chỉ được Google triển khai chính thức tại thị trường Mỹ, thông qua gói đăng ký Google AI Ultra với mức phí 249,99 USD/tháng. Trước giới hạn này, cộng đồng mạng Việt Nam đã tìm cách "vượt rào" để trải nghiệm. Nhiều người chia sẻ mẹo sử dụng VPN để đổi IP sang Mỹ, từ đó đăng ký tài khoản Google ở khu vực được hỗ trợ nhằm kích hoạt và sử dụng Veo3 như người dùng bản địa. Theo các chuyên gia bảo mật, đây cũng là lỗ hổng mà kẻ xấu có thể khai thác để làm chuyện mờ ám.

Cần khung pháp lý cho AI

Ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, cho biết những sản phẩm do AI tạo ra như video, hình ảnh hay giọng nói đang tiệm cận mức độ chân thực kinh ngạc, thậm chí có thể trực tiếp đưa vào sản xuất và thương mại hóa. Sự bùng nổ này mang lại lợi ích rõ rệt về chi phí, thời gian nhưng có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây hoang mang dư luận. Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phức tạp, việc kiểm soát nội dung trở nên cấp thiết, nhất là khi công nghệ đã vượt xa tốc độ cập nhật của luật pháp hiện hành.

Vì vậy, ông Đức đề xuất cần khẩn trương xây dựng luật chuyên biệt dành cho AI, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người tạo và chia sẻ nội dung AI. Các hành vi phát tán nội dung sai lệch, xấu độc phải có chế tài và xử lý nghiêm. Đồng thời, cơ quan chức năng cần ban hành tiêu chí giới hạn nội dung người dùng được phép tạo bằng AI và bắt buộc gắn nhãn phân biệt rõ ràng. Nếu không thực hiện đúng, người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường nếu gây thiệt hại. "Việc ban hành một khung pháp lý riêng cho AI là hết sức cấp thiết nhằm kiểm soát công nghệ đang phát triển quá nhanh này, góp phần giữ gìn môi trường số lành mạnh, ngăn chặn các hệ lụy như lừa đảo, vi phạm đạo đức hay hành vi xúc phạm người khác" - ông Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh việc lo ngại về pháp lý, một chuyên gia an toàn thông tin chia sẻ rằng sự phát triển vượt trội của Veo3 cũng gây lo ngại trong giới sáng tạo nội dung, đặc biệt là ở các lĩnh vực như phim ảnh, truyền hình và hoạt hình, vốn có nguy cơ bị thay thế dần bởi công nghệ AI, đặt ra thách thức lớn về việc bảo vệ nghề nghiệp và bản quyền trong ngành sáng tạo. "Cần sớm bổ sung các quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung do AI tạo ra, bởi AI hiện đã có thể sản xuất những sản phẩm đạt độ chân thực cao. Nếu không, người làm sáng tạo sẽ đối mặt nguy cơ mất việc trước làn sóng tác phẩm ảo tràn ngập thị trường" - chuyên gia này nói.

Cẩn trọng với dịch vụ mạo danh Kể từ khi Veo3 bùng nổ, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản tự nhận là "chuyên gia AI" cũng bắt đầu chia sẻ video demo, hướng dẫn cách truy cập Veo3 hoặc mở bán tài khoản, dịch vụ hỗ trợ sử dụng với mức giá dao động 200.000 - 300.000 đồng. Một số người dùng cho biết đã truy cập thành công và dùng thử, song không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Ông Lê Hồng Đức cảnh báo người dùng nên cẩn trọng với các dịch vụ mạo danh hoặc không chính thức, đồng thời khuyến nghị nên chờ Google triển khai Veo3 chính thức tại thị trường Việt Nam để tránh bị lừa đảo tài chính, đánh cắp dữ liệu hoặc bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản Google.