Cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển





Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ngày 8-10, tàu Trường Sa 18 và Hải đội 411 (Lữ đoàn 955) - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân bị viêm tủy nặng cho gia đình để tiếp tục theo dõi sức khỏe và điều trị.

Trước đó, ngày 26-9, trong lúc làm việc trên tàu cá, ngư dân Nguyễn Trung Tín (SN 1992, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) bị ngã, đập mặt xuống nền cứng của tàu; xuất hiện triệu chứng liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, khó thở. Các ngư dân đi cùng tàu đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào sơ cứu tại Bệnh xá đảo Đá Tây A. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa. Tại đây, ông được các y, bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán tổn thương cấp tủy; tiên lượng rất nặng.

Quân y Vùng 4 Hải quân theo dõi sức khỏe của ngư dân Nguyễn Trung Tín trước khi bàn giao cho gia đình. Ảnh: TTXVN

Nhận thấy tình hình sức khỏe của bệnh nhân diễn biến phức tạp, cần được điều trị chuyên sâu, ngày 5-10, tàu Trường Sa 18 đã nhanh chóng tiếp nhận, đưa ngư dân này vào bờ trong ngày 8-10 và bàn giao cho gia đình.