Văn hóa - Văn nghệ

Cặp đôi Pháp - Việt kể chuyện đi xe đạp xuyên Âu - Á

Tin-ảnh: K.Ngân

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn học châu Âu năm 2026, ngày 17-5, NXB Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu sách

 "Từ nhà anh về nhà em" với sự tham gia của tác giả Thibault Clemenceau.

"Từ nhà anh về nhà em" là cuốn du ký ghi lại hành trình đạp xe hơn 16.000 km xuyên Âu - Á của cặp đôi Pháp - Việt Thibault Clemenceau và Khánh Nguyên. Xuất phát từ mong muốn "về chơi nhà" theo cách đặc biệt, hai người đã lựa chọn đạp xe từ Pháp đến Việt Nam, băng qua nhiều quốc gia thuộc châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ và châu Á trong hơn một năm.

Trên hành trình ấy, họ đối diện nhiều thử thách về thời tiết, địa hình, ngôn ngữ và văn hóa. Từ những cung đường núi, sa mạc đến các vùng tuyết lạnh, mỗi chặng đi đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cùng các cuộc gặp gỡ với người dân địa phương. Không chỉ là chuyến đi về mặt địa lý, hành trình còn là cơ hội để cả hai khám phá giới hạn bản thân, học cách thích nghi và kết nối với những nền văn hóa khác nhau.

Cặp đôi Pháp - Việt kể chuyện đi xe đạp xuyên Âu - Á - Ảnh 1.

Tác giả Thibault Clemenceau (ngồi giữa) giao lưu với bạn đọc sáng 17-5

Thibault Clemenceau cho biết anh và vợ có sự khác biệt về cách nhìn với những chuyến khám phá. Nếu gia đình anh luôn khuyến khích trải nghiệm thì gia đình Khánh Nguyên lại lo lắng trước những rủi ro có thể xảy ra. Theo tác giả, khó khăn lớn nhất lúc đầu là thuyết phục gia đình vợ đồng ý cho chuyến đạp xe xuyên Âu - Á.

"Từ nhà anh về nhà em" mang đến góc nhìn gần gũi về du lịch trải nghiệm, nơi mỗi vùng đất hiện lên qua đời sống thường nhật và những câu chuyện giản dị trên đường đi. Tác phẩm từng được bình chọn là sách du ký xuất sắc tại Hội sách Cosne-sur-Loire năm 2022; được vinh danh với Giải thưởng René Caillié 2023 tại Pháp.


