Cập nhật giao diện mới cho smartphone Galaxy

Theo hãng Samsung, One UI 7 là bản cập nhật giao diện hoàn toàn mới cùng loạt tính năng AI thông minh, tối ưu tính cá nhân hóa cho người dùng, vừa triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, người dùng Galaxy có thể theo dõi thời gian và danh sách thiết bị nhận cập nhật One UI 7: Galaxy S24 series, Galaxy S23 series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 (ngày 14-4); Galaxy S24 FE (23-4); Galaxy S23 FE, Galaxy S21 series (bao gồm Galaxy S21 FE), Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 (24-4); Galaxy S22 series, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 (28-4).

Ngoài ra, One UI 7 còn giới thiệu Thanh tác vụ thông minh (Now Bar), cho phép người dùng theo dõi thông tin theo thời gian thực và tương tác hiệu quả với các thông tin quan trọng ngay từ màn hình khóa. Nâng cấp lớn nhất của One UI 7 là sự tích hợp sâu của Galaxy AI với khả năng thực hiện nhanh các tác vụ liên ứng dụng thông qua các câu lệnh tiếng Việt. Khả năng này giúp giảm thiểu thời gian và công sức thao tác chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Bên cạnh đó, tính năng Gemini Live cho phép người dùng tương tác trực quan với AI thông qua giọng nói bằng tiếng mẹ đẻ, camera hoặc chia sẻ màn hình…