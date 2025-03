Cập nhật phương án đề xuất sắp xếp và tên gọi phường, xã tại TP HCM đến ngày 28-3

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, TP Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn TP HCM nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Tính đến nay, nhiều địa phương đã trình UBND TP HCM và Sở Nội vụ Thành phố về phương án sắp xếp các xã, phường trên địa bàn.

TP HCM nhìn từ trên cao - Ảnh HOÀNG TRIỀU

Mỗi quận, huyện dự kiến còn từ 2 đến 4 phường, xã

Quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 10, quận 6, huyện Cần Giờ đề xuất 2 phương án.

Quận Gò Vấp:

Phương án 1 Phương án 2 Sắp xếp còn 3 phường: + Phường Gò Vấp: nhập nguyên trạng 4 phường 1, 3, 5, 10.

+ Phường An Nhơn: nhập nguyên trạng 4 phường 6, 15, 16, 17.

+ Phường Thông Tây Hội: nhập nguyên trạng 4 phường 8, 11, 12, 14. Sắp xếp còn 3 phường: + Phường Gò Vấp: gồm toàn bộ diện tích các phường 1, 5, 6, phần lớn phường 3 và một phần phường 17. + Phường Thông Tây Hội: gồm toàn bộ diện tích các phường 10, 11, 15, 16, một phần nhỏ phường 3 và một phần phường 17. + Phường An Hội: gồm toàn bộ diện tích các phường 8, 12, 14.

Quận Tân Bình:

Phương án 1 Phương án 2 Sắp xếp thành 3 phường: + Phường Tân Sơn Nhất: nhập nguyên trạng 5 phường 1, 2, 3, 4, 5. + Phường Bảy Hiền: nhập nguyên trạng 7 phường 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. + Phường Tân Bình: nhập nguyên trạng 3 phường 13, 14, 15.

Sắp xếp thành 4 phường: + Phường Tân Sơn Nhất: nhập nguyên trạng 4 phường 1, 2, 3, 5. + Phường Bảy Hiền: nhập nguyên trạng 4 phường 9, 10, 11, 12. + Phường Tân Bình: nhập nguyên trạng 4 phường 4, 6, 7, 8. + Phường Bàu Cát: nhập nguyên trạng 3 phường 13, 14, 15.

Quận 10:

Phương án 1 Phương án 2 Sắp xếp thành 3 phường: + Phường Vườn Lài: nhập nguyên trạng 5 phường 1, 2, 4, 9, 10. + Phường Nguyễn Tri Phương: nhập nguyên trạng 3 phường 6, 8, 14. + Phường Hòa Hưng: nhập nguyên trạng 3 phường 12, 13, 15. Sắp xếp thành 2 phường: + Phường Nguyễn Tri Phương: nhập nguyên trạng 6 phường 2, 4, 6, 8, 9, 14. + Phường Hòa Hưng: nhập nguyên trạng 5 phường 1, 10, 12, 13, 15.



Quận 6:

Phương án 1 Phương án 2 Sắp xếp thành 4 phường: + Phường Bình Tiên: nhập toàn bộ các phường 1, 7, 8. + Phường Bình Tây: nhập toàn bộ các phường 2, 9. + Phường Bình Phú: nhập toàn bộ phường 10, phường 11 thuộc quận 6 và một phần phường 16, quận 8. Sắp xếp thành 3 phường: + Phường Bình Tây: nhập các phường 1, 2, 7, 8, 9. + Phường Bình Phú: nhập toàn bộ phường 10, 12 và một phần phường 16 (quận 8). + Phường Phú Lâm: nhập toàn bộ phường 12, 13, 14.

Huyện Cần Giờ:

Phương án 1 Phương án 2 Sắp xếp thành 3 xã: + Xã đảo Thạnh An là 1 xã. + Nhập các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp thành một xã; + Nhập thị trấn Cần Thạnh và các xã Long Hòa, Lý Nhơn thành một xã. Sắp xếp thành 2 xã: + Xã đảo Thạnh An là 1 xã. + Thị trấn Cần Thạnh, An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp nhập thành 1 xã.

TP Thủ Đức đề xuất từ 34 phường hiện hữu sắp xếp thành 9 phường:

Phường Thủ Đức 1: nhập nguyên trạng 5 phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm.

Phường Thủ Đức 2: nhập nguyên trạng 2 phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước.

Phường Thủ Đức 3: nhập nguyên trạng 3 phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú.

Phường Thủ Đức 4: nhập nguyên trạng 2 phường Linh Trung, Linh Xuân.

Phường Thủ Đức 5: nhập nguyên trạng 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú.

Phường Thủ Đức 6: nhập nguyên trạng 3 phường Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh.

Phường Thủ Đức 7: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu.

Phường Thủ Đức 8: nhập nguyên trạng 6 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.

Phường Thủ Đức 9: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ.

Phương án đề xuất của TP Thủ Đức

Trong khi đó, quận Bình Thạnh đề xuất sắp xếp 15 phường còn 4 phường với các tên gọi mới là Gia Định, Bình Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Phường Gia Định: sáp nhập phường 1, 2, 12, 14 và một phần phường 26.

Phường Bình Hòa: hợp nhất phường 5, 7, 11 và phường 13.

Phường Thạnh Mỹ Tây: sáp nhập phường 17, 19 và phường 22.

Phường Bình Quới: sáp nhập phường 25, 27, 28 và một phần phường 26.

Lý giải của địa phương

Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều cho biết quận đề xuất thành lập 2 phường, lấy ranh là trục đường Nguyễn Tri Phương để phân chia.

Về việc đặt tên cho hai phường mới đang trong quá trình xem xét. Quận cũng đưa ra một số phương án chọn tên cho hai phường mới là tên cũ của các phường trước đây như An Đông, Đồng Khánh…

Lý giải vì sao đề xuất lấy tên Đức Nhuận, Phú Nhuận đặt cho 2 phường mới, lãnh đạo quận cho biết quận Phú Nhuận gắn với lịch sử Sài Gòn 300 năm, là một mỹ danh trích từ câu "Phú nhuận ốc, đức nhuận thân". Câu này tạm hiểu là "giàu có làm đẹp nhà cửa, đức độ làm đẹp bản thân".

Tên gọi này đã xuất hiện từ lâu và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư nơi đây. Việc đề xuất 2 tên gọi đơn vị cơ sở mới này với mong muốn giữ gìn nét đẹp và truyền thống lâu đời của mảnh đất Phú Nhuận nghĩa tình.

Các địa phương của TP HCM đã đề xuất phương án sắp xếp

Lý giải về tên gọi đề xuất của các phường mới sau sắp xếp, lãnh đạo quận Tân Bình cho biết lấy tên phường Tân Sơn Nhất vì đây là tên gọi của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nằm trên địa bàn quận; Bàu Cát là địa danh mang tính biểu tượng cho sự phát triển đô thị của quận Tân Bình thời kì vừa mở cửa. Trong khi đó, Bảy Hiền là nơi có truyền thống cách mạng; Tân Bình là tên cũ của quận và quận muốn giữ lại.

Tương tự, quận 8 cũng trình 2 phương án. Cả 2 phương án đều đề xuất chia quận thành 2 phường. Đại diện quận 8 cho biết hiện nay, quận đang tham khảo, lấy ý kiến về tên phường mới. Dự kiến tên phường mới sẽ gắn với lịch sử của quận 8.

Quận 8 đang tham khảo, lấy ý kiến về tên phường mới

Về đề xuất tên phường Gò Vấp, An Nhơn, An Hội, Thông Tây Hội, lãnh đạo quận Gò Vấp lý giải đây là những tên gắn với địa giới ngày xưa, kế thừa lịch sử và truyền thống. Bên cạnh đó, những tên gọi này cũng được đề xuất theo tên các đình cổ trên địa bàn.

Liên quan đến việc đề xuất đặt tên phường mới là Thủ Đức 1, 2, 3... gây tranh cãi, đại diện TP Thủ Đức cho biết đây chỉ mới là đề xuất ban đầu. Hiện, TP Thủ Đức đang đợi ý kiến chỉ đạo, góp ý, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Khi đã nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền thì TP Thủ Đức sẽ tính toán các bước tiếp theo.