Cấp phát miễn phí SGK cho học sinh vùng mưa lũ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

2.000 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề

Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành giáo dục. Theo Bộ GD-ĐT, thông tin tổng hợp từ các địa phương cho thấy mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong, trong đó Đắk Lắk 3 em và Lâm Đồng 1 em. Các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về học sinh.

Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa cho học sinh tại Cao Bằng

Theo thống kê đến trưa 24-11, nhiều trường học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị ngập sâu, sạt lở; nhiều tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe, hệ thống cấp thoát nước... hư hỏng; cây xanh bị ngã đổ; tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là 97,537 tỉ đồng. Cụ thể, Đắk Lắk thiệt hại trên 28,9 tỉ đồng, Gia Lai trên 22,6 tỉ đồng, Khánh Hòa trên 32,4 tỉ đồng, Lâm Đồng trên 9,3 tỉ đồng và Quảng Ngãi 4,2 tỉ đồng. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại về SGK và đồ dùng học tập cũng rất lớn. Quảng Ngãi có 38.810 bộ SGK bị hư hỏng; Đắk Lắk 6.340 bộ SGK; Gia Lai 448.202 quyển, 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng 334 bộ SGK, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát nên chưa có số liệu.

1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ. Đến trưa 24-11, 360 trường vẫn chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa. Tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, các trường đã tổ chức dạy học lại bình thường.

Hỗ trợ thiết thực, kịp thời

Bộ GD-ĐT cho biết để bảo đảm học sinh có đủ SGK, bộ sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ cho học sinh vùng lũ. Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và các công ty sách - thiết bị trường học phối hợp với địa phương thống kê số lượng SGK hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Nhiều năm qua, NXB Giáo dục Việt Nam luôn duy trì các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ SGK cho học sinh vùng lũ, vùng sâu, vùng xa. NXB thường xuyên tổ chức và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện hướng tới học sinh vùng khó khăn: từ việc tặng SGK, xây dựng thư viện, tủ sách dùng chung, hỗ trợ thiết bị học tập, đến trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam cam kết dành kinh phí đến 20 tỉ đồng, thậm chí có thể hơn, cho chương trình "Ủng hộ SGK cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn" trong năm 2025. Trong các đợt bão lũ vừa qua, NXB này đã trao tặng hàng trăm ngàn bản SGK cùng tiền mặt đến các trường học và học sinh tại nhiều tỉnh, thành.

Tại Thái Nguyên, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng gần 35.000 bản SGK thuộc các lớp từ tiểu học đến THPT với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng Thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, nhấn mạnh NXB luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với giáo dục và với cộng đồng.

"Chúng tôi mong rằng những cuốn SGK này không chỉ giúp học sinh sớm ổn định việc học mà còn mang đến niềm động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn. Thiên tai chỉ tạm thời làm gián đoạn việc học, không thể làm mờ đi những ước mơ học tập và khát khao vươn lên. Mong rằng các em luôn giữ vững tinh thần, chăm ngoan, học giỏi để mai này trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương" - ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Trước đó, đoàn công tác của NXB Giáo dục Việt Nam do ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Cao Bằng 17.825 bản SGK, trị giá 315 triệu đồng. Ngoài ra, NXB còn hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho những trường học của tỉnh bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Ông Ngô Văn Hoan chia sẻ sự thấu hiểu những khó khăn mà ngành giáo dục Cao Bằng, các thầy cô và học sinh đang phải đối mặt.

Với ngành giáo dục Bắc Ninh, sau cơn bão số 10 và 11, NXB Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng số tiền mặt 30 triệu đồng và 7.752 bản SGK (500 bộ), tổng trị giá gần 106 triệu đồng…

Nhanh chóng ổn định việc học tập Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, cho hay ngay sau khi nhận được thông tin bão lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh, NXB đã chủ động lên kế hoạch tặng sách và một phần kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. NXB Giáo dục Việt Nam hy vọng việc hỗ trợ này sẽ giúp các em học sinh khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định việc học tập. NXB này vẫn đang tiếp tục hỗ trợ nhiều nhiều địa phương khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thể hiện trách nhiệm xã hội của mình với cộng đồng.



