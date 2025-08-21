Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đến khi bị bắt, cặp vợ chồng ở Hải Phòng đã cho 450 người vay "tín dụng đen" với lãi suất lên tới 146%/năm, chiếm hưởng trái phép hàng tỉ đồng

Ngày 20-8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng do cặp vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993); Trần Hồng Quân (SN 1991; cùng ngụ phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ"- Ảnh 1.

Đường dây "tín dụng đen" do cặp vợ chồng Quyên, Quân cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995); Nguyễn Long Dương (SN 2000)); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991); Nguyễn Văn Thành (SN 1998); Trần Văn Thắng (SN 1994), cùng ngụ TP Hải Phòng.

Quá trình khám xét đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỉ đồng.

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ"- Ảnh 2.

Tang vật liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ...

Hiện Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng chục tấn cà phê bột giả ra thị trường

Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng chục tấn cà phê bột giả ra thị trường

(NLĐO) – Đôi vợ chồng sử dụng công thức từ 3 đến 9kg hạt cà phê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia đưa vào rang xay cho ra 100 kg cà phê bột giả.

Bắt cặp vợ chồng giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn

(NLĐO) - Hai vợ chồng liên quan đến chuyên án ma túy và giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn bị bắt giữ.

Công an tìm hàng ngàn người bị cặp vợ chồng lừa bán thực phẩm chức năng

(NLĐO)- Công an tỉnh Nam Định đang tìm hàng ngàn người trên khắp cả nước bị cặp vợ chồng "núp bóng" công ty tư vấn lừa bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

tín dụng đen không gian mạng cho vay tín dụng đen cặp vợ chồng bắt cặp vợ chồng lãi suất Ninh Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo