HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Carnaval Hạ Long 2026: Vũ hội đường phố bên bờ di sản

Tr.Đức

(NLĐO0- Hơn 80.000 người dân, du khách cùng hòa mình vào bữa tiệc âm thanh, ánh sáng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Carnaval Hạ Long 2026

Tối 30-4, bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới" chính thức mở màn, khởi động mùa du lịch hè bằng một không gian lễ hội quy mô lớn, được chờ đợi nhất trong năm của Quảng Ninh.

Carnaval Hạ Long 2026: Vũ hội đường phố bên bờ di sản - Ảnh 1.

Hoạt động diễu hành đường phố Carnaval Hạ Long 2026 trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn kéo dài tới Quảng trường 30/10

Chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới" diễn ra tại Quảng trường 30/10, mang đến cho hàng vạn người dân, du không gian lễ hội sôi động, đại tiệc nghệ thuật, đặc sắc.

Chương trình được dàn dựng như một "concert thực cảnh" gồm 3 phần: Bản giao hưởng cội nguồn, Tinh hoa hội tụ và Hạ Long tỏa sáng. Khán giả được dẫn dắt từ những truyền thuyết về vùng đất "rồng hạ" đến hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Carnaval Hạ Long 2026: Vũ hội đường phố bên bờ di sản - Ảnh 2.

Carnaval Hạ Long 2026: Vũ hội đường phố bên bờ di sản - Ảnh 3.

Tiết mục trình diễn ấn tượng của các người đẹp, vũ công

Đúng 18 giờ 30 phút, hoạt động diễu hành đường phố Carnaval Hạ Long 2026 trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn kéo dài tới Quảng trường 30/10 khoảng 1km đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật. Không gian lễ hội được mở màn ấn tượng bằng đại cảnh "Khởi nguồn di sản" với hàng trăm nghệ sĩ trống hội, lân - rồng, tạo nên nhịp điệu sôi động, dẫn dắt cảm xúc người xem.

Tham gia diễu diễn còn có 170 nghệ nhân lân - rồng, 80 nghệ sĩ trống hội, 100 vũ công chuyên nghiệp, 10 hoa hậu, á hậu, 50 người mẫu, người đẹp và khoảng 450 diễn viên quần chúng, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.

Carnaval Hạ Long 2026: Vũ hội đường phố bên bờ di sản - Ảnh 4.

Khán đài sân khấu Carnaval Hạ Long 2026 chật kín khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc

Trên suốt tuyến diễu hành, các đoàn nghệ thuật mang đến những mảng màu đa sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nổi bật là khối người đẹp Carnaval với trang phục lấy cảm hứng từ biển, đoàn vũ công samba cuồng nhiệt, các nghệ nhân Then tái hiện chiều sâu văn hóa vùng cao, cùng hình ảnh công nhân mỏ, biểu tượng đặc trưng của Quảng Ninh. Xen kẽ là các tiết mục xiếc đường phố, hiphop, dancesport… tạo nên nhịp điệu trẻ trung, sôi động.

Từ 20 giờ, tại sân khấu Quảng trường 30/10 diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được ví như một "đại nhạc hội" mở màn mùa du lịch hè.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Tùng Dương, Bùi Công Nam, RHYDER, Anh Tú, Trọng Hiếu, LyLy, Minh Tuyết, Thu Hằng… cùng các nghệ sĩ, diễn viên, vũ công chuyên nghiệp và quần chúng của tỉnh.

Carnaval Hạ Long 2026: Vũ hội đường phố bên bờ di sản - Ảnh 5.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm cao và tầm thấp đánh dấu khởi đầu mùa du lịch hè

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm cao và tầm thấp đánh dấu khởi đầu mùa du lịch hè. Carnaval Hạ Long 2026 tiếp tục khẳng định tham vọng đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch, lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.

Cảnh báo việc mua bán, làm giả vé Carnaval Hạ Long 2025

đại nhạc hội Quảng Ninh Carnaval Hạ Long mùa du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo