Tối 30-4, bên bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới" chính thức mở màn, khởi động mùa du lịch hè bằng một không gian lễ hội quy mô lớn, được chờ đợi nhất trong năm của Quảng Ninh.

Hoạt động diễu hành đường phố Carnaval Hạ Long 2026 trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn kéo dài tới Quảng trường 30/10

Chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới" diễn ra tại Quảng trường 30/10, mang đến cho hàng vạn người dân, du không gian lễ hội sôi động, đại tiệc nghệ thuật, đặc sắc.

Chương trình được dàn dựng như một "concert thực cảnh" gồm 3 phần: Bản giao hưởng cội nguồn, Tinh hoa hội tụ và Hạ Long tỏa sáng. Khán giả được dẫn dắt từ những truyền thuyết về vùng đất "rồng hạ" đến hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tiết mục trình diễn ấn tượng của các người đẹp, vũ công

Đúng 18 giờ 30 phút, hoạt động diễu hành đường phố Carnaval Hạ Long 2026 trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn kéo dài tới Quảng trường 30/10 khoảng 1km đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật. Không gian lễ hội được mở màn ấn tượng bằng đại cảnh "Khởi nguồn di sản" với hàng trăm nghệ sĩ trống hội, lân - rồng, tạo nên nhịp điệu sôi động, dẫn dắt cảm xúc người xem.

Tham gia diễu diễn còn có 170 nghệ nhân lân - rồng, 80 nghệ sĩ trống hội, 100 vũ công chuyên nghiệp, 10 hoa hậu, á hậu, 50 người mẫu, người đẹp và khoảng 450 diễn viên quần chúng, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.

Khán đài sân khấu Carnaval Hạ Long 2026 chật kín khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc

Trên suốt tuyến diễu hành, các đoàn nghệ thuật mang đến những mảng màu đa sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nổi bật là khối người đẹp Carnaval với trang phục lấy cảm hứng từ biển, đoàn vũ công samba cuồng nhiệt, các nghệ nhân Then tái hiện chiều sâu văn hóa vùng cao, cùng hình ảnh công nhân mỏ, biểu tượng đặc trưng của Quảng Ninh. Xen kẽ là các tiết mục xiếc đường phố, hiphop, dancesport… tạo nên nhịp điệu trẻ trung, sôi động.

Từ 20 giờ, tại sân khấu Quảng trường 30/10 diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được ví như một "đại nhạc hội" mở màn mùa du lịch hè.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Tùng Dương, Bùi Công Nam, RHYDER, Anh Tú, Trọng Hiếu, LyLy, Minh Tuyết, Thu Hằng… cùng các nghệ sĩ, diễn viên, vũ công chuyên nghiệp và quần chúng của tỉnh.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm cao và tầm thấp đánh dấu khởi đầu mùa du lịch hè. Carnaval Hạ Long 2026 tiếp tục khẳng định tham vọng đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch, lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.