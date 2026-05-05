Cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp

Thủ tướng Lê Minh Hưng vào ngày 4-5 đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội được bảo đảm, hoạt động đối ngoại triển khai hiệu quả, nhất là ngoại giao cấp cao.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2026 đạt 744.700 tỉ đồng, tăng 10,7%, cao hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đến hết tháng 4, vẫn còn 46.200 tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa được phân bổ chi tiết. Vốn FDI đăng ký 4 tháng ước đạt 18,2 tỉ USD, tăng 32%; vốn thực hiện đạt khoảng 7,4 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Đối với khu vực tư nhân, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng áp lực lạm phát thời gian tới cần được theo dõi chặt chẽ, khi giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá điện tăng do bước vào mùa nắng nóng, cùng với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục. Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; cung ứng đủ điện trong mùa cao điểm để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%; thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỉ đồng, tăng 15,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỉ USD, tăng 24,2%. Các dự án phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai quyết liệt, đến ngày 30-4 đã đưa vào khai thác thêm gần 200 km đường bộ cao tốc.

Không để phát sinh thủ tục mới

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất với các báo cáo, đồng thời chỉ rõ nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng chậm lại trong khi áp lực lạm phát gia tăng.

Trong nước, sức ép điều hành vĩ mô còn lớn, nhất là lãi suất, tỉ giá, lạm phát, nhập siêu; tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả. Một số hạn chế cũng được Thủ tướng nêu, như vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu quốc gia, ban hành văn bản hướng dẫn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Khi trình dự án luật, pháp lệnh phải kèm theo dự thảo văn bản hướng dẫn; cơ quan thẩm định kiên quyết không xử lý nếu thiếu. Các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thành hệ thống văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đồng thời rà soát, xây dựng các văn bản cho các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, tránh khoảng trống pháp lý.

Một nội dung được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai nghiêm 8 Nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục trong các lĩnh vực như môi trường, xây dựng, khu công nghiệp, phòng cháy - chữa cháy… Đặc biệt, cần kiểm soát chặt sau phân cấp, không để phát sinh thủ tục mới ở cấp dưới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định vĩ mô; theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo và xây dựng kịch bản điều hành, bảo đảm phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả.

Bộ Tài chính được yêu cầu sớm đề xuất phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; hoàn thiện các giải pháp về thuế, ngân sách, thị trường vốn, đồng thời tăng cường phòng chống chuyển giá, trốn thuế. Rà soát, giao mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, hoàn thành trong tháng 5-2026. Về đầu tư công, các bộ, ngành, địa phương phải đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu năm nay đạt 100% kế hoạch và thực hiện công khai kết quả giải ngân hằng tháng.

Thông qua chủ trương nhân sự ACV trước ngày 7-5 Ngày 4-5, chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu trước mắt, các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: kiện toàn vị trí chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7-5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện kiện toàn nhân sự. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc được giao trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan. D.Ngọc

Hoàn thành 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng xuất khẩu; hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm cung ứng điện; đổi mới hệ thống phân phối xăng dầu, tăng dự trữ và đa dạng nguồn cung năng lượng. Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình; khẩn trương chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến kết nối quốc tế; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và phấn đấu hoàn thành hơn 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.



