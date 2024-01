Ngày 12-1, công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Cao Siêu (SN 2001, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Cao Siêu cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, cuối tháng 12-2023, công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của một công ty xây dựng thi công hệ thống an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, bị kẻ gian cắt trộm nhiều tấm lưới B40 đoạn qua xã Diễn Quảng. Đây là hệ thống hàng rào thép nhằm bảo vệ và nghiêm cấm người đi bộ, gia súc vào cao tốc.

Xét thấy tuyến đường cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, hành vi cắt trộm lưới bảo vệ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn giao thông trên tuyến đường cao tốc, công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, xác lập chuyên án để tập trung điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-1-2024, tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ Nguyễn Cao Siêu khi đối tượng đang vận chuyển tang vật đi tiêu thụ.

Cơ quan công an kiểm tra hiện trường nơi xảy ra việc cắt trộm các tấm lưới bảo vệ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Siêu thừa nhận đã cắt trộm 100 tấm lưới B40 làm hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền ăn chơi. Hành vi trên của Nguyễn Cao Siêu đã gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.