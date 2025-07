Cầu Bồ Bản sụt lún nghiêm trọng

Cầu gồm 5 nhịp, dài 45 m, rộng 6,5 m, trọng tải thiết kế 13 tấn.

Theo Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị - đơn vị quản lý cầu Bồ Bản, cầu được đưa vào sử dụng từ năm 1992 đến nay. Sau thời gian khai thác, dưới tác động của phương tiện qua lại, tại vị trí trụ T2 (giữa nhịp 2 và 3) đã xuất hiện tình trạng lún hệ cọc bê-tông cốt thép. Tính đến thời điểm hiện tại, trụ T2 đã lún khoảng 8 cm so với thiết kế ban đầu. Việc này kéo theo bản mặt cầu tại vị trí này bị lún võng.

Theo quan sát, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện di chuyển qua cầu Bồ Bản, trong đó nhiều phương tiện có trọng tải lớn, vượt quá trọng tải thiết kế của cầu. Mỗi khi những phương tiện này đi qua, cầu Bồ Bản rung mạnh, tạo ra tiếng động lớn. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, cơ quan chức năng đã gắn biển báo cầu yếu, đồng thời yêu cầu ô tô chỉ được đi qua từng chiếc.

Cầu Bồ Bản lún võng, nguy cơ mất an toàn giao thông

Bà Nguyễn Thị Thủy, một người dân địa phương, cho hay do mặt cầu bị lún võng nên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm. Không những thế, mặt cầu cũng xuất hiện tình trạng bong tróc. Lâu nay, người dân địa phương rất lo lắng về mức độ an toàn khi di chuyển qua chiếc cầu này. "Chúng tôi mong muốn cầu Bồ Bản sớm được khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chứ cứ để như thế này thì nguy hiểm quá" - bà Thủy lo lắng.

Bên cạnh việc theo dõi, báo cáo kịp thời mức độ lún võng và hư hỏng phát sinh, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Sở Xây dựng lập đoàn kiểm tra và có biện pháp khắc phục tạm thời, cũng như đề xuất cơ quan chức năng phương án xây dựng cầu mới.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho hay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ an toàn của cầu Bồ Bản. "Vì cầu nằm trên tuyến Quốc lộ nên về lâu dài, đơn vị sẽ báo cáo cục và bộ để đưa vào kế hoạch gia cường hoặc bố trí nguồn vốn xây dựng cầu mới nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông" - vị này nói.