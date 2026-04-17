HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Câu chuyện giữa HLV Park Hang-seo và ông bầu Đoàn Nguyên Đức

Hoàng Tú

(NLĐO) - Có những mối quan hệ trong bóng đá không được xây dựng bằng hợp đồng, mà bằng ân tình.

Gần một thập kỷ qua, cách ông Park Hang-seo luôn xuất hiện bên bầu Đức - lặng lẽ, đều đặn và đầy trân trọng - là lời nhắc giản dị sống có nghĩa có tình, đó mới là thước đo giá trị của một con người.

Một lần giúp - một đời ghi nhớ

Trong buổi họp báo và lễ bốc thăm Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, sự xuất hiện của ông Park Hang-seo không khiến người ta bất ngờ, nhưng vẫn khiến nhiều người xúc động.

Câu chuyện giữa Park Hang-seo và Đoàn Nguyên Đức - Ảnh 1.

Ông Park Hang-seo luôn xuất hiện bên bầu Đức - lặng lẽ, đều đặn và đầy trân trọng

Ông không chỉ đến với vị trí của người từng là HLV đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mà còn trên cương vị mới, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Ông Park đã sánh vai cùng bầu Đức trong nghi thức bốc thăm, và vẫn nói về bóng đá trẻ với tất cả tâm huyết.

Gần 10 năm nhìn lại, từ ngày ông Park đặt chân đến Việt Nam năm 2017, có một điều gần như không thay đổi: cứ mỗi dấu mốc quan trọng, mỗi sự kiện đặc biệt của HAGL hay của riêng bầu Đức, ông lại xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là có mặt. Người ta có thể gọi đó là sự trân trọng. Nhưng sâu hơn, đó là một cách trả nghĩa.

Bởi nếu không có chuyến đi sang Hàn Quốc năm ấy của bầu Đức - người đã trực tiếp mời, trực tiếp đặt niềm tin, thậm chí sẵn sàng chi trả mọi chi phí ban đầu - có lẽ sẽ không có một Park Hang-seo của bóng đá Việt Nam. Và cũng không có một chương rực rỡ bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Trên tất cả đó là sự thành công của bóng đá Việt Nam với ông Park Hang-seo đã khiến cho mối quan hệ giữa hai quốc gia Hàn Quốc - Việt Nam thêm bền chặt. Riêng sự nghiệp của Park đã được hồi sinh một cách không thể ngoạn mục hơn.

Không cần những lời có cánh

Sau kỳ tích U23 châu Á 2018, khi cả đất nước vỡ òa, ông không chọn nghỉ ngơi hay tận hưởng ánh hào quang. Ông bay lên Pleiku, chỉ để thăm bầu Đức. Sau AFF Cup 2018, sau SEA Games, sau những cột mốc lịch sử, hành trình ấy lặp lại - lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Câu chuyện giữa Park Hang-seo và Đoàn Nguyên Đức - Ảnh 2.

Ông Park Hang-seo tại buổi họp báo và lễ bốc thăm Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026

Một lần giúp, ông nhớ. Và nhớ rất lâu. Không nói nhiều, vẫn hiểu lòng nhau. Có những chi tiết nhỏ, nhưng lại nói lên tất cả. Như cách ông Park luôn bắt tay bầu Đức bằng hai tay, hơi cúi người về phía trước, một cử chỉ đầy tôn trọng. Như việc người đầu tiên ông trao danh thiếp trên cương vị Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, không phải ai khác, chính là bầu Đức. Không cần những lời có cánh. Chỉ cần những hành động đủ sâu.

Ở chiều ngược lại, bầu Đức cũng vậy. Ông không nói nhiều về những gì mình đã làm cho ông Park hay cho bóng đá Việt Nam. Ông chỉ cười - nụ cười đặc trưng, chân chất - và tiếp tục đứng phía sau hậu trường.

Hai con người, hai tính cách, nhưng giống nhau ở một điểm: không phô bày tình cảm, nhưng luôn sống vì nhau. Chính điều đó tạo nên một mối quan hệ đặc biệt - không phải đối tác, cũng không chỉ là bạn bè, mà là một thứ tình nghĩa khó gọi tên, càng không thể cân đong đo đếm.

Giữa một thế giới ngày càng thực dụng, nơi giá trị nhiều khi được đo bằng danh tiếng hay tiền bạc, câu chuyện của ông Park Hang-seo và bầu Đức lại đi theo một hướng khác: lấy nghĩa tình làm gốc. Họ không nói về lòng biết ơn. Họ sống bằng lòng biết ơn. Họ không nhắc về sự tử tế. Họ chọn cách tử tế với nhau.

Có lẽ, điều khiến người ta nể phục nhất không nằm ở những danh hiệu hay thành công mà họ cùng góp phần tạo nên, mà là cách họ đối xử với nhau sau tất cả. Đời người hơn thua nhau không phải ở việc có bao nhiêu, mà ở việc còn giữ được bao nhiêu nghĩa tình.


HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong làm Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong làm Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

(NLĐO) - Cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-Seo đã được bổ nhiệm trở thành Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

bóng đá Việt Nam bầu Đức Park Hang-seo HAGL Đoàn Nguyên Đức U23 châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo