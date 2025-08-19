HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Câu chuyện "khó nói" của rapper Tiêu Minh Phụng

Thùy Trang

(NLĐO)- Tiêu Minh Phụng cám ơn những khó khăn vì “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, không có gian khó không có Tiêu Minh Phụng trưởng thành như hiện tại.

Cơn sốt Tiêu Minh Phụng từ lễ trao giải Làn sóng xanh với “Wrapped” Miền Tây 

Câu chuyện “khó nói” của rapper Tiêu Minh Phụng - Ảnh 1.

Rapper Tiêu Minh Phụng với những chuyện khó nói

 .Phóng viên: Cơn sốt Tiêu Minh Phụng- Phương Mỹ Chi với Wrapped miền Tây ở giải Làn sóng xanh ngày nào vẫn âm ỉ. Bạn không nắm bắt cơ hội này mà tấn tới hả?

- Rapper Tiêu Minh Phụng:- Tôi xem Chi như một người em trong gia đình, rất thương và nể phục. Còn về dự án thì tôi nghĩ nên bí mật sẽ thú vị hơn. 

Tôi cũng đang chuẩn bị dự án mới. Đây là dự án mà tôi đã đổ toàn bộ số tiền tôi tích cóp được và thêm một chút nợ nữa để làm. Trước đây, tôi đã ra mắt nhiều sản phẩm rồi nhưng tất cả chỉ là sản phẩm dành cho mình, thỏa mãn bản thân là chính. 

Nhưng đây là sản phẩm ra mắt khán giả thì bắt buộc phải chỉn chu nhất có thế. Chưa kể, đó lại là sản phẩm tâm huyết nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tôi cũng nuôi hi vọng, sản phẩm được khán giả đón nhận như Wrapped miền Tây nhưng dù có thế nào, tôi vẫn dành trọn đời mình cho nghệ thuật với mục tiêu được cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Ai từng biết Tiêu Minh Phụng thì sẽ thấy bạn diễn kịch, đóng phim, hát rap, hát cải lương và nhiều thứ khác,… đâu mới là con đường mà bạn theo đuổi?

- Tôi xuất thân là một diễn viên nên diễn xuất ăn trong máu thịt. Cải lương là “món đặc sản” quê nhà lớn lên cùng tôi. Rap là sân chơi mà tôi thử sức với hi vọng khán giả biết đến cái tên Tiêu Minh Phụng ở thị trường nghệ thuật. 

Điều gì tôi cũng làm, sân chơi nào tôi cũng muốn thử. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Thật lòng, tôi là một người trẻ nên sẽ nắm trọn mọi cơ hội để quảng bá hình ảnh bản thân. 

Nhưng 10 năm trong nghề, tôi biết mình cần phải định hình rõ nét con đường cho bản thân. Làm gì cũng được nhưng phải là một sự định hình tử tế. Tôi yêu quê hương mình, tôi được nuôi dưỡng bằng những câu hò, điệu lý,… 

Tôi lớn lên bằng giá trị văn hóa quê hương nên đó chính là chất liệu sáng tạo, là sắc màu văn hóa mà tôi theo đuổi. Điều đó được thể hiện rõ nét qua chất rap, qua con đường âm nhạc mà tôi theo đuổi.

“Tiêu Minh Phụng” bao nhiêu tuổi? Sự thật bất ngờ!

Nhiều người bảo “Tiêu Minh Phụng” già hơn tuổi, điều đó đúng không?

- Tôi “ồn ào, liếng thoắng” trên sân khấu nhưng lại là người hướng nội. Tôi-ngoài những lúc làm việc cùng người khác- chỉ thích ở một mình. Tôi tận hưởng sự cô đơn như một chất liệu sống với những tâm tư và trải nghiệm cá nhân với cuộc đời. 

Nhiều người thấy tôi ẵm em bé khéo đến mức bất ngờ. Chỉ là từ lúc 5-7 tuổi, tôi đã tự tay chăm em trai mình vì bố đi làm xa còn mẹ thì không có nhà. Rồi khi cha mẹ ly hôn, tôi trở thành cha kiêm mẹ nuôi nấng đứa em trai của mình. 

Từ nhỏ tôi đã giỏi việc nhà rồi nên thả tôi ở đâu, tôi cũng không sợ khổ, nhất là nhà tôi cũng nghèo nhất xóm. Ở trong căn chòi lá dựng trên đất thuê, tôi lớn lên bằng ý chí, nghị lực. Tôi cũng chưa từng trách cuộc đời đối đãi với mình không tốt. Những khó khăn tôi vấp phải chỉ cho tôi thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Tôi luôn muốn mang đến những năng lượng tích cực nhất, tươi vui nhất cho mọi người. Cuộc sống sẽ dắt chúng ta đi về phía trước và dù trong hành trình ấy có đầy rẫy những chông gai, thì kết quả vẫn là thứ chúng ta có quyền lựa chọn.

Câu chuyện “khó nói” của rapper Tiêu Minh Phụng - Ảnh 2.

Rapper Tiêu Minh Phụng với những chuyện khó nói

Tuổi thơ cơ cực, bạn lại chọn con đường nghệ thuật tốn kém, bạn có bao giờ thấy hối tiếc với lựa chọn của mình chưa?

- Có người hỏi tôi với số tiền vừa đủ để mua một căn hộ và cũng vừa đủ để làm một sản phẩm chỉn chu, tôi chọn cái nào? Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay là sẽ dồn tiền cho sản phẩm thay vì “an cư lạc nghiệp”. 

Tôi không điên và cũng khát khao thoát khỏi cảnh ở trọ nhưng tôi càng có niềm tin với việc “cứ cống hiến đi, cứ làm nghề tử tế đi thì mọi thứ tốt đẹp khác sẽ đến với mình”. Điều duy nhất tôi cầu mong cho chính mình là được sống trọn vẹn với nghề, được làm nghề bằng trái tim thanh thuần nhất, những thứ khác từ từ tính.

Cuộc sống của tôi chỉ mới ổn định được thời gian rất ngắn đây thôi chứ trước đây, điều duy nhất mà tôi cầu mong mỗi sáng thức dậy là “cầu Trời cho con có việc làm, đủ để trả tiền trọ tháng này”. 

May mà ông Tổ thương tôi, tháng nào cũng cho tôi show chậu để có tiền đóng tiền nhà. Trước, tôi cũng từng nhìn một món ăn mà nghĩ không biết khi nào mình có thể thưởng thức, giờ thì đỡ rồi. Tôi cũng tin vào chuyện mình chỉ cần có khát khao, mọi thứ sẽ đến. Ngay cả khi khó khăn nhất, tôi còn không bỏ cuộc thì không có gì khiến tôi dừng lại đam mê nghệ thuật của mình.

Câu chuyện “khó nói” của rapper Tiêu Minh Phụng - Ảnh 3.

Rapper Tiêu Minh Phụng với những chuyện khó nói

Tiêu Minh Phụng có gì đặc biệt đủ để trụ được trong thế giới showbiz đầy khắc nghiệt này?

- Là một tinh thần cầu thị để cầu tiến. Tôi cố gắng học hỏi từ những điều nhỏ bé nhất để hoàn thiện bản thân.


Sự thật về gia thế của rapper Bình Gold

Sự thật về gia thế của rapper Bình Gold

(NLĐO)- Trước khi bị bắt vì hành vi cướp tài sản, một số cư dân mạng cho rằng rapper Bình Gold là "phú nhị đại, sinh ra ở vạch đích".

rapper rapper Tiêu Minh Phụng Tiêu Minh Phụng và chuyện khó nói
