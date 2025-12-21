Cầu dây văng đầu tiên vượt đường sắt Bắc - Nam ở Thanh Hóa

Ngày 19-12, sau hơn một năm rưỡi thi công, cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là một trong những dự án lớn, trọng điểm khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng. Mặt cầu rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp, với tổng mức đầu tư 647 tỉ đồng. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên được xây dựng tại Thanh Hóa.
Công trình được khởi công từ tháng 5-2024. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 513 tỉ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các hạng mục liên quan.
Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài gần 800 m, gồm cầu chính dài hơn 276 m và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài trên 500 m.
Điểm nhấn của công trình là hệ thống dây cáp thép được thiết kế, thi công chắc chắn, kết hợp hệ thống đèn LED trang trí, tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm, góp phần hình thành một công trình giao thông mang dấu ấn kiến trúc đô thị hiện đại.
Các phương tiện giao thông đi trên cây cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam
