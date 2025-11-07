Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

Trường Nguyên

(NLĐO) - Nước sông Bình Bá dâng cao vì bão số 13 đã cuốn trôi cầu gỗ Ông Cọp - chiếc cầu gỗ dài nhất nước, địa điểm check-in được yêu thích của tỉnh Đắk Lắk.

Clip: Cầu gỗ Ông Cọp đã "biến mất" vì bão số 13.

Ngày 7-11, nhiều người lưu thông trên Quốc lộ 1 qua đoạn dốc Vườn Xoài (giáp ranh phường Xuân Đài với xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) ngạc nhiên khi không thể tìm thấy cầu gỗ Ông Cọp. Có người chạy qua lại vài lần cũng chẳng thấy đâu cây cầu gỗ được xem là dài nhất Việt Nam, nối 2 bờ sông Bình Bá.

Một người dân địa phương cho biết khi bão số 13 vào thì nước sông Bình Bá dâng nhanh và chảy mạnh khiến cây cầu gỗ bị nhấn chìm dưới.

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13 - Ảnh 1.

Cầu gỗ Ông Cọp đã bị cuốn trôi, chỉ còn lại vài trụ cầu nhô lên giữa sông.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đài xác nhận bão số 13 đổ bộ vào khu vực khiến nước sông Bình Bá dâng cao, chảy xiết và cuốn trôi cây cầu gỗ nổi tiếng này. Hiện dấu vết của cầu gỗ Ông Cọp chỉ là 2 ngôi nhà nhỏ ở 2 bờ sông dùng để thu phí người qua cầu, cùng vài trụ cầu còn trơ trọi giữa dòng nước chảy xiết.

Theo lãnh đạo phường Xuân Đài, cầu này do người dân góp tiền làm và có thu phí người lưu thông (xe máy và người đi bộ) nên việc làm lại cầu sẽ do người dân thực hiện trong thời gian tới.

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13 - Ảnh 2.

Căn nhà dùng để thu phí người qua cầu đã được khóa cửa khi cầu Ông Cọp bị cuốn trôi.

Cầu gỗ Ông Cọp (còn gọi là cầu Ông Cọp, cầu gỗ Miếu Ông Cọp) dài 800 m, rộng khoảng 2 m, được làm hoàn toàn bằng gỗ (tre, bạch đàn, keo) lần đầu tiên vào năm 1998, giúp người dân 2 bên cầu rút ngắn khoảng 10 km so với đi những con đường khác.

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13 - Ảnh 3.

Cầu gỗ Ông Cọp trước khi bị lũ cuốn. Ảnh: TTXVN

Đến nay, cầu nhiều lần hư hỏng, bị đứt gãy trong thời tiết mưa bão. Sau mỗi lần gặp sự cố, mọi người sẽ góp tiền làm lại cầu. Ngoài việc giúp người dân thuận tiện lưu thông, nhiều năm nay, cầu gỗ Ông Cọp cũng trở thành địa điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ.

Tin liên quan

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

(NLĐO) - Khi bão số 13 đổ bộ, ông Đỗ Thành An không còn đường nào thoát, chỉ biết bám vào bàn thờ gia tiên để "lỡ chết thì vợ đi tránh bão về dễ thấy"

Cận cảnh Miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi; lo mưa lũ, sạt lở

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, gây thiệt hại nặng nề trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên chỉ trong chưa đầy 48 giờ quần thảo.

Đắk Lắk: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13, ngư dân bật khóc

(NLĐO) - Bão số 13 thổi mạnh khiến hàng trăm chiếc tàu cá của ngư dân phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) xếp chồng lên nhau, hư hỏng nặng.

Đắk Lắk thiên tai bão số 13 cầu gỗ Ông Cọp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo