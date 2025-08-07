HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cầu Hiệp Ân 2 sắp khởi công, kỳ vọng mới cho dự án bờ Bắc kênh Đôi

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM chuẩn bị khởi công cầu Hiệp Ân 2, chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi, di dời nhà lụp xụp, cải thiện hạ tầng và giảm ngập khu vực quận 8 cũ.

Chiều 7-8, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, đồng thời làm việc với UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông về tiến độ triển khai đề án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 cũ.

Cầu Hiệp Ân 2 khởi công , kỳ vọng mới cho hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực địa dự án bờ Bắc kênh Đôi

Dự án bờ Bắc kênh Đôi thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, được triển khai từ năm 2023 đến 2028. Mục tiêu là di dời nhà lụp xụp ven kênh, cải thiện điều kiện sống, chống sạt lở và tăng cường tiêu thoát nước, góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm TP HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Dự án gồm các hạng mục lớn như xây dựng 4,3 km kè bờ Bắc, nạo vét một phần lòng kênh, mở rộng các tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy (kể cả tuyến Nguyễn Duy nối dài), xây dựng cầu Hiệp Ân 2, bến thủy nội địa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Tổng chiều dài tuyến nạo vét khoảng 4.250 m, chiều dài kè bảo vệ bờ khoảng 5.655 m.

Cầu Hiệp Ân 2 khởi công , kỳ vọng mới cho hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường hỏi thăm người dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

TP HCM đã phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, gói xây lắp số 2 – xây cầu Hiệp Ân 2 – đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và bảo hiểm, dự kiến khởi công vào ngày 13-8, hoàn thành trong quý III/2025. 

Hai gói còn lại (1 và 3) có thể khởi công vào tháng 11 nếu kịp thẩm định hồ sơ trong tháng 8, hoàn thành vào quý II/2027.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, dự án có 1.605 trường hợp bị ảnh hưởng. 

Đến nay, 1.466 trường hợp đã được phê duyệt phương án chi tiết, 438 trường hợp có quyết định thu hồi đất, 1.272 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, 387 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Tổng kinh phí đã chi trả là 2.964 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, TP HCM cũng đang triển khai dự án nhóm A về chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường trục thoát nước rạch Bà Lớn tại phường Bình Đông (quận 8) và xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). 

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2026 đến 2030, bao gồm nạo vét rạch dài 7,4 km, xây kè hai bên bờ, xây mới đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cầu Bà Lớn 2 bắc qua Quốc lộ 50.

Theo ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM – hai dự án sẽ góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống người dân, chỉnh trang đô thị và giải quyết bài toán tiêu thoát nước cho khu vực trọng điểm phía Nam TP HCM.

Tin liên quan

Dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi khi nào khởi công?

Dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi khi nào khởi công?

(NLĐO) - Dự án đã chi trả bồi thường khoảng 466 tỉ đồng cho 104 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Sống loay hoay bên kênh rạch: Kênh Đôi chia hai nỗi niềm

L.T.S: "Đi cũng dở, ở không xong" là tình cảnh của hàng ngàn hộ dân có nhà trên và ven kênh rạch ở TP HCM. Để tường tận cuộc sống hiện tại cũng như những ước muốn tương lai của họ, phóng viên Báo Người Lao Động đã có nhiều ngày tìm hiểu.

Em học sinh khản giọng kêu cứu trước khi chìm dần ở kênh Đôi

(NLĐO) - Rủ nhau đi tắm ở kênh Đôi, một học sinh lớp 2 đã kêu cứu trong vô vọng.

TP HCM bờ Bắc kênh Đôi quận 8 cầu Hiệp Ân 2 phường Chánh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo