Chiều 7-8, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, đồng thời làm việc với UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông về tiến độ triển khai đề án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 cũ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực địa dự án bờ Bắc kênh Đôi

Dự án bờ Bắc kênh Đôi thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, được triển khai từ năm 2023 đến 2028. Mục tiêu là di dời nhà lụp xụp ven kênh, cải thiện điều kiện sống, chống sạt lở và tăng cường tiêu thoát nước, góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm TP HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Dự án gồm các hạng mục lớn như xây dựng 4,3 km kè bờ Bắc, nạo vét một phần lòng kênh, mở rộng các tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy (kể cả tuyến Nguyễn Duy nối dài), xây dựng cầu Hiệp Ân 2, bến thủy nội địa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Tổng chiều dài tuyến nạo vét khoảng 4.250 m, chiều dài kè bảo vệ bờ khoảng 5.655 m.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường hỏi thăm người dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

TP HCM đã phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, gói xây lắp số 2 – xây cầu Hiệp Ân 2 – đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và bảo hiểm, dự kiến khởi công vào ngày 13-8, hoàn thành trong quý III/2025.

Hai gói còn lại (1 và 3) có thể khởi công vào tháng 11 nếu kịp thẩm định hồ sơ trong tháng 8, hoàn thành vào quý II/2027.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, dự án có 1.605 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến nay, 1.466 trường hợp đã được phê duyệt phương án chi tiết, 438 trường hợp có quyết định thu hồi đất, 1.272 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, 387 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Tổng kinh phí đã chi trả là 2.964 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, TP HCM cũng đang triển khai dự án nhóm A về chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường trục thoát nước rạch Bà Lớn tại phường Bình Đông (quận 8) và xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh).

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2026 đến 2030, bao gồm nạo vét rạch dài 7,4 km, xây kè hai bên bờ, xây mới đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cầu Bà Lớn 2 bắc qua Quốc lộ 50.

Theo ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM – hai dự án sẽ góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống người dân, chỉnh trang đô thị và giải quyết bài toán tiêu thoát nước cho khu vực trọng điểm phía Nam TP HCM.