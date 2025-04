Gần 20 năm nay, "hội những người đạp xe tập thể dục" do ông Nguyễn Minh Hòa, 72 tuổi, cư trú tại phường Long Thạnh Mỹ khởi xướng, duy trì đều đặn thói quen tốt: rèn luyện thể chất cùng với thưởng thức cà phê buổi sáng.

Ông Nguyễn Minh Hòa (trái) đạp xe rèn luyện sức khỏe buổi sáng.

Ban đầu, nhóm chỉ có 6 người, còn hiện nay đã có 18 thành viên. Thời khóa biểu được ấn định xuyên suốt, cứ 5 giờ là khởi hành, đến 7 giờ ăn sáng và sau cùng là vào quán cà phê. Vì vậy, họ được người dân gọi vui là "Câu lạc bộ xe đạp, cà phê".

Lộ trình của đội cũng cố định từ điểm xuất phát trên đường Nguyễn Văn Tăng, rẽ sang đường Lê Văn Việt rồi vào Khu Công nghệ cao TP HCM.

Ông Nguyễn Minh Hòa (thứ hai từ phải qua) cùng Câu lạc bộ xe đạp, cà phê, thư giãn bên tách cà phê sau khi đạp xe.

Lý do chọn khu công nghệ cao làm nơi hoạt động của các "cua rơ", theo ông Hòa giải thích: "Thời điểm này làn đường dành cho xe hai bánh còn vắng vẻ, không ảnh hưởng đến người đi đường. Từ 7 giờ là thời điểm các công nhân đến công ty làm việc thì nhóm cũng đã hoàn thành xong "chỉ tiêu" đạp xe của mình. Tôn chỉ của chúng tôi là phải chấp hành nghiêm Luật trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng".

Sau khi hoàn thành chặng đường đạp xe thể dục, ông Nguyễn Minh Hòa (đứng) cùng các đồng đội thưởng thức cà phê.

Chỉ một số người còn trong độ tuổi công tác nên tranh thủ về trước đi làm. "Đội trưởng" Hòa cùng nhiều thành viên đã nghỉ hưu, có quỹ thời gian rộng rãi hơn. Họ tìm địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn trước khi về nhà.

Đạp xe giúp nâng cao sức khỏe, còn "đoạn kết" thú vị là lúc tập trung ở các quán cà phê bên đường, vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị cà phê vừa tán gẫu với đủ thứ chuyện vui. Tiếng cười sảng khoái của các thành viên cùng với vị ngon khó cưỡng từ tách cà phê, giúp mọi người lạc quan vui sống.

Ông Nguyễn Minh Hòa (bìa trái) cùng các thành viên đội xe đạp, cà phê của mình.

Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn. Chiếc xe đạp kết hợp với những ly cà phê, góp phần làm cho các thành viên duy trì tốt sức khỏe, trẻ lâu hơn, ai cũng vui vẻ, yêu đời. Ông Hòa dí dỏm: "Chúng tôi "ghiền" hai thứ: đạp xe và cà phê".

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3, năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).