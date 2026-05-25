Khoa học

"Cầu pha lê tử thần" hiện ra giữa trời

(NLĐO) - Kính viễn vọng đặt trên đỉnh núi lửa ở Hawaii đã chụp được hình ảnh ngoạn mục về tinh vân Crystal Ball, một quả cầu pha lê đẹp và chết chóc.

Trong hình ảnh được chụp bởi kính viễn vọng Gemini North đặt trên đỉnh núi lửa Mauna Kea (Hawaii - Mỹ), thuộc Đài quan sát Quốc tế Gemini, tinh vân Crystal Ball - tức tinh vân Quả Cầu Pha Lê, còn gọi là NGC 1514 - hiện ra với nhiều lớp khí phát sáng tạo thành hình cầu đẹp mắt.

Tinh vân Crystal Ball trông như một quả cầu pha lê rực sáng giữa vũ trụ

Crystal Ball là dạng vật thể vũ trụ gọi là "tinh vân hành tinh", một cách gọi sai lầm lâu đời về những đám mây khí và bụi hình cầu rực rỡ, được giải phóng từ các ngôi sao đang hấp hối.

Vì vậy, cũng giống như các tinh vân hành tinh khác, quả cầu pha lê tuyệt đẹp mà Gemini North chụp được thực ra mang một bản chất chết chóc.

Nhưng câu chuyện của Crystal Ball khá phức tạp. Theo Phòng thí nghiệm NOIRLab của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, đơn vị vận hành Gemini North, tinh vân này liên quan đến 2 ngôi sao quay quanh nhau với quỹ đạo dài 9 năm

"Các nhà khoa học tin rằng một trong những ngôi sao này, từng có khối lượng lớn hơn Mặt Trời của chúng ta nhiều lần, đã giải phóng các lớp ngoài của nó trong giai đoạn hấp hối" - thông cáo từ NOIRLab viết.

Khi ngôi sao tiền thân và ngôi sao đồng hành của nó quay quanh nhau, chúng định hình lớp vỏ khí đang giãn nở bằng những cơn gió mạnh và không đối xứng, tạo thành các lớp lồi lõm mà chúng ta thấy ngày nay.

Ngoài việc là một lời nhắc nhở tuyệt vời về vẻ đẹp kỳ vĩ của các vật thể trong vũ trụ, tinh vân Crystal Ball này còn nhắc nhở chúng ta rằng việc nhìn vào không gian cũng giống như nhìn ngược về quá khứ.

Ánh sáng từ tinh vân này mất tận 1.500 năm để đến được Trái Đất, có nghĩa là quả cầu pha lê đẹp mắt đó thực ra đã "treo" giữa trời tận 1.500 năm trước, nhưng đến nay hình ảnh của nó mới hiện ra trước mắt chúng ta.

Vì vậy, theo một cách khá giống các quả cầu pha lê của phù thủy trong truyện cổ tích, quả cầu pha lê trên trời này đóng vai trò như một cửa sổ nhìn vào quá khứ vũ trụ.

