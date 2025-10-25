Cầu Phú Mỹ 2 được đề xuất đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, kết nối giao thông với sân bay Long Thành

Sở Tài chính vừa có báo cáo gửi UBND TP HCM về việc Công ty CP Tập đoàn Masterise đề xuất tham gia nghiên cứu lập báo cáo đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cầu Phú Mỹ giữ vai trò kết nối giữa phía đông và nam TP HCM

Theo đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 được đề xuất kết nối khu vực quận 7, TP HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trước đây, hướng đến mục tiêu tăng cường giao thông liên vùng, đặc biệt trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó 4,6 km thuộc địa bàn TP HCM và 1,7 km thuộc địa phận Đồng Nai, quy mô 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp), tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 12.913 tỉ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến gồm: hơn 2.130 tỉ đồng từ ngân sách 2 địa phương để bồi thường, giải phóng mặt bằng; 10.782 tỉ đồng do nhà đầu tư huy động theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Tiến độ thực hiện công trình được đề xuất khởi công quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Trước đó, Masterise đã có nhiều văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất tham gia nghiên cứu dự án. Sở Tài chính đã trao đổi với các sở, ngành và thông tin cho nhà đầu tư về tình hình thủ tục, trong đó nêu rõ UBND TP HCM và UBND tỉnh Đồng Nai đang phối hợp xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì dự án, do công trình nằm trên địa bàn 2 địa phương.

Tại cuộc họp ngày 21-10, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất chủ trương tăng cường kết nối giao thông giữa 2 địa phương, nhất là khuyến khích huy động nguồn vốn tư nhân đầu tư các công trình trọng điểm như cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2 (Long Hưng).

Sở Xây dựng TP HCM đánh giá việc đầu tư cầu Phú Mỹ 2 là cần thiết, góp phần hình thành trục kết nối mới giữa TP HCM và Đồng Nai, giảm áp lực cho tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển khu Nam TP HCM và đô thị mới Nhơn Trạch.

Theo Sở Tài chính, dự án đáp ứng quy định pháp luật về đầu tư PPP, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông TP HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, do hồ sơ Masterise nộp mới ở mức sơ bộ, sở đề nghị UBND TP HCM trước mắt chỉ thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư theo phương thức PPP, chưa xem xét loại hợp đồng cụ thể.

Các nội dung chi tiết về lợi thế đầu tư, hình thức hợp đồng và phương án tài chính sẽ được các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đánh giá ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong quý IV/2025.