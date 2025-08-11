HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cầu thủ Bolivia bị pháo hoa bắn trúng vùng kín sau khi ghi bàn

Đông Linh (theo The Sun)

(NLĐO) – Bị pháo hoa do chính các cổ động viên đội nhà bắn trúng vào... vùng kín, tiền đạo Juan Godoy của CLB The Strongest gục xuống sân vì đau đớn.

Trận đấu giữa The Strongest và Blooming ở giải VĐQG Bolivia khép lại với chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà, nhưng dư âm để lại ở cuộc đọ sức này là một sự cố pháo hoa gây sốc.

Người ghi bàn quyết định cho The Strongest, tiền đạo Juan Godoy, đã gục xuống sân sau khi bị một quả pháo hoa bắn trúng vùng kín ngay sau tiếng còi mãn cuộc. 

Loại pháo này, gọi là "llorona", có quỹ đạo bay như tên lửa và được các cổ động viên chủ nhà đốt ngay trên khán đài để ăn mừng. Tuy nhiên, một quả đã bay thẳng về phía Godoy, khiến anh ôm háng đau đớn và phải nhờ nhân viên y tế dìu rời sân.

Cầu thủ Bolivia bị pháo hoa bắn trúng vùng kín sau khi ghi bàn- Ảnh 1.

Juan Godoy bị pháo hoa lao thẳng vào vùng kín

Theo báo El Deber, Godoy bị bỏng đùi cấp độ 1 và tụ máu ở vùng tinh hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tinh hoàn (orchitis) do chấn thương. Khi sự cố xảy ra, cổ động viên và nhân viên hai đội đều hoảng loạn chạy khỏi sân để tránh pháo hoa lao trúng người.

Cầu thủ Bolivia bị pháo hoa bắn trúng vùng kín sau khi ghi bàn- Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ mang họa vì pháo hoa

Nhóm cổ động viên quá khích UltraSur của The Strongest bị quy trách nhiệm. Một số nguồn tin cho rằng đây là hành động phản đối ban lãnh đạo đội bóng, nhưng UltraSur khẳng định họ chỉ đốt pháo ăn mừng và gửi lời xin lỗi công khai: "Chúng tôi không bao giờ có ý định gây hại cho bất kỳ cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện nào. Chúng tôi luôn muốn cổ vũ, không đặt ai vào nguy hiểm".

Cầu thủ Bolivia bị pháo hoa bắn trúng vùng kín sau khi ghi bàn- Ảnh 3.

Juan Godoy được đưa đi cấp cứu và bị cảnh báo về chấn thương nghiêm trọng

CLB The Strongest ra thông báo khẳng định "sẽ không để sự cố tái diễn" và cho biết đang nỗ lực tìm kiếm những người trực tiếp gây ra vụ việc. 

Nhóm UltraSur cam kết sẽ không đốt pháo trong các trận đấu sắp tới. Vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh sân cỏ và việc kiểm soát pháo hoa trong các trận đấu bóng đá ở Bolivia.

