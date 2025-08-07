Cầu treo Trung Quốc đứt dây, nhiều người rơi xuống tử vong

Vụ tai nạn xảy ra hôm 6-8 tại khu thắng cảnh du lịch Xiata thuộc huyện Chiêu Tô, khu tự trị dân tộc Kazakh Ili. Đây là một điểm du lịch và đi bộ đường dài nổi tiếng có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cây cầu nghiêng sang một bên, được cho là do đứt cáp. Ảnh: Douyin

Vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương), một dây cáp treo của cầu đột ngột đứt, khiến mặt cầu nghiêng mạnh và 29 người rơi xuống, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

24 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng và tất cả đều được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Các đoạn video lan truyền trên nền tảng video ngắn Douyin của Trung Quốc cho thấy cây cầu bị nghiêng sang một bên sau sự cố. Trong một đoạn video, du khách bị mắc kẹt bám vào phần cầu treo còn lại, cố gắng di chuyển đến nơi an toàn.

Anh Yun Shang, một hướng dẫn viên du lịch ở Tân Cương, đã chia sẻ trên Douyin rằng anh đang dẫn một nhóm người đến đó vào thời điểm xảy ra tai nạn. Anh Yun Shang cho biết nhóm của mình cũng đã hỗ trợ công tác cứu hộ và hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục.

Anh Yun Shang nói thêm: "Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả du khách chú ý đến an toàn cá nhân khi di chuyển và tuân thủ các quy định".

Hãng tin Jiemian News xác định cây cầu này là cầu Jiangjun và từng xảy ra sự cố tương tự vào năm 2024, khi đó một dây cáp treo bị đứt và khiến mặt cầu bị nghiêng. Không có ai bị thương trong vụ việc vào thời điểm đó.

Chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa khu vực trong khi chờ kiểm tra an toàn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ngày mở cửa trở lại sẽ được thông báo sau.