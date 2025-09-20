Câu view bẩn, trả giá đắt

Công an TP HCM đã ra lệnh tạm giữ đối với Lương Công Thuận (27 tuổi) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

"Livestream bẩn"

Đại diện Công an TP HCM cho biết trước đó đã phát hiện 2 tài khoản TikTok "Thuận khùng báo đời" và "Minh báo đời yêu em" thường xuyên livestream PK (thách đấu trực tuyến) hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Vào cuộc truy xét, Công an TP HCM đã bắt giữ Thuận - chủ tài khoản "Thuận khùng báo đời" - khi đang thực hiện hành vi gây rối tại một khách sạn ở phường Thới An và Nhâm - chủ tài khoản "Minh báo đời yêu em" - khi đang lẩn trốn.

Qua điều tra, công an xác định do cần tiền tiêu xài, Thuận và Nhâm đã nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; giả vờ "ngáo đá" rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính...

Đáng nói, nếu muốn được xem livestream thực hiện các thử thách, người xem phải trả tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Thuận và Nhâm còn thuê 2 người khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Trên mạng xã hội TikTok, Facebook... hiện nhiều người cũng đang chạy theo nội dung câu view bất chấp như "Thuận khùng báo đời" và "Minh báo đời yêu em". Đáng nói, các màn livestream PK "rác" thu hút đến hàng ngàn lượt xem.

Nửa đêm, tài khoản TikTok "Hết phép" trả kèo đối thủ là tài khoản "Kiên củ tỏi". Ở nửa màn hình bên này, "Hết phép" lấy một cái chén rồi đập vỡ, lấy mảnh chén cột vào phần đùi của mình. Tiếp đó, "Hết phép" dán bốn cục gạch lại với nhau rồi thả từ trên cao xuống chính vị trí đã cột mảnh chén vỡ trước đó. Ở nửa màn hình còn lại, "Kiên củ tỏi" thúc giục. Khi chân của "Hết phép" rớm máu, màn livestream PK mới dừng lại.

Ở một trận livestream PK khác, tài khoản TikTok "Hoàng em zai chìm" ra kèo, tài khoản "Nhựt thắng" trả kèo. Theo đó, thử thách được đưa ra là "Nhựt thắng" cầm một cái chảo đi tìm một nhà có cổng sắt rồi liên tục đập vào cổng, la lớn gọi chủ nhà để tặng một bài hát. Để tăng thêm kịch tính, "Nhựt thắng" sẽ làm cho chủ nhà dí theo, còn mình thì chạy thục mạng. Ở nửa màn hình bên này, "Hoàng em zai chìm" cười nghiêng ngả.

Trong các buổi livestream trực tiếp, một số người xem thản nhiên bình luận hối thúc. Ngoài ra, chỉ cần tìm kiếm từ khóa "trả kèo PK", các mạng xã hội sẽ xuất hiện tràn lan nội dung phản cảm, thậm chí lấy cả thân thể ra khoe để kiếm tiền.

Từ trái qua: Lê Văn Nhâm, Lương Công Thuận tại cơ quan công an

Dẹp loạn "rác" câu view

Đại diện Công an TP HCM khẳng định các hành vi dàn dựng phản cảm để câu view là lệch chuẩn xã hội, coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt là với giới trẻ. Công an TP HCM sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị người dân báo ngay khi phát hiện các hành vi tương tự và kêu gọi cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên, không tham gia hay cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí. Phụ huynh cũng cần giáo dục con em sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh.

Theo ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, các nội dung rác dù mang tính giải trí nhưng lại gây ra nhiều tai hại. Ông cho rằng cần có những chế tài hành chính, thậm chí hình sự, để siết chặt các nội dung câu view bất chấp. Mục tiêu của người làm clip này là tăng theo dõi để trở thành người của công chúng (KOL) nhằm tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, về lâu dài, người xem sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và có xu hướng hành động theo các hành vi lệch chuẩn. Ông cũng chỉ ra cái khó hiện nay là việc quản lý nội dung chủ yếu diễn ra sau khi đã đăng tải.

ThS tâm lý Nguyễn Hải An nhận định các clip độc hại ảnh hưởng xấu đến não bộ, đặc biệt là của trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển. Những clip này có thể là tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến hành vi bạo lực, tình dục hoặc gây ra chứng rối loạn lo âu, khó ngủ. Ông An khuyên rằng khi phát hiện con em làm theo nội dung xấu, cha mẹ cần trò chuyện, giải thích, ngăn chặn con tiếp cận và quan trọng nhất là làm gương cho con.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết các hành vi dàn dựng như nằm giữa đường, giả ngáo đá không phải là trò đùa vô hại mà là hành vi vi phạm pháp luật có chủ đích, xâm phạm trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Luật sư Tuấn lo ngại những nội dung này cổ xúy cho lối sống lệch lạc, bất chấp đạo đức và pháp luật để nổi tiếng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức giới trẻ.

Để giải quyết triệt để, luật sư Tuấn đề xuất các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm; các nền tảng mạng xã hội phải nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt và gỡ bỏ nội dung bẩn; gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục. Đặc biệt, cộng đồng cần chủ động tẩy chay, không cổ vũ và báo cáo các nội dung độc hại để xây dựng một không gian mạng lành mạnh.

Đối diện mức án 7 năm tù Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, hành vi của Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông và ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội. Các đối tượng này có 3 tình tiết định khung theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự: có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng và xúi giục người khác gây rối, với mức phạt tù từ 2-7 năm.



