Cấy chỉ làm đẹp dung mạo có an toàn, hiệu quả?

Bạn đọc CAO THỊ HẠNH (54 tuổi, ngụ Đồng Nai) hỏi: "Do tuổi tác, gương mặt tôi có nhiều chỗ bị chảy xệ, da nhăn nheo. Nghe nói dùng phương pháp cấy chỉ có thể căng da mặt. Bác sĩ cho biết phương pháp này có an toàn và có thể giữ được bao lâu?"

BSCKII NGÔ THỊ BẠCH YẾN, Trưởng Đơn vị Điều trị - Chăm sóc da Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) TP HCM, trả lời: Cấy chỉ là kỹ thuật điều trị dựa trên nguyên lý kinh lạc của YHCT, kết hợp sử dụng sợi chỉ sinh học tự tiêu. Chỉ này đưa vào những huyệt vị phù hợp nhằm kích thích liên tục, giúp tăng lưu thông khí huyết, hỗ trợ cơ thể tự điều chỉnh và phục hồi, đồng thời cải thiện làn da. Phương pháp này an toàn, ít xâm lấn, giúp kích thích hoạt động của tế bào, cơ và mô dưới da, mang lại hiệu quả bền vững mà không cần dùng thuốc và phù hợp với nhiều người. Sợi chỉ tồn tại một thời gian trong cơ thể rồi tự tiêu, từ đó duy trì hiệu quả cải thiện da và vóc dáng.

Cấy chỉ hỗ trợ điều trị lão hóa da, nâng cơ, xóa nhăn; tạo hình khuôn mặt (giảm nọng cằm, bọng mắt mà không cần phẫu thuật); giảm béo (thúc đẩy chuyển hóa, giảm mỡ, thon gọn). Hiệu quả kéo dài thường khoảng 6-12 tháng. Có thể duy trì lâu hơn nếu chăm sóc da tốt, bao gồm dưỡng da đúng cách, chống nắng đầy đủ, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Lưu ý thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chuyên môn, tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau thủ thuật, kiên trì theo liệu trình để đạt hiệu quả tốt.