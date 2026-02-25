Cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bùi Quang Huy khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 8-2, bà N.T.X. (63 tuổi, trú xã Khoái Châu) đi làm về thì phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra tài sản, gia đình bà xác định bị mất 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị ước tính khoảng 245 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khoái Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy là nghi phạm đã đột nhập vào nhà bà N.T.X. thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng tiến hành xác minh, Huy đã rời khỏi địa phương.

Quá trình truy xét, Công an xã Khoái Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ Huy khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Đan Phượng, TP Hà Nội; thu giữ trên người Huy 14 chỉ vàng và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Bùi Quang Huy khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng thời điểm gia đình hàng xóm vắng nhà để đột nhập, cạy cửa trộm tài sản. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và đã tiêu xài hơn 6 triệu đồng.