Cây đa 200 tuổi ở Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội

Chiều 23-8, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cây đa 200 tuổi ở núi Thiên Bút bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

"Vụ cháy xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày. Nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân đến đốt nhang, gặp gió mạnh khiến lửa bén vào thân cây, gây cháy lớn" - lãnh đạo phường Cẩm Thành cho biết.

"Cụ" đa 200 tuổi bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn

Ghi nhận tại hiện trường, cây đa 200 tuổi trên núi Thiên Bút chỉ còn trơ lại thân đen sì, cháy rỗng từ gốc đến ngọn.

Cây đa 200 tuổi bị bốc cháy ở Quảng Ngãi

Theo anh Huỳnh Huy Thọ (34 tuổi), một người dân sống gần núi Thiên Bút, ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong thân cây, sau đó lan nhanh ra toàn bộ thân và tán cây. "Người dân lập tức hô hoán và báo cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đến chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên "cụ" đa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn" - ông Thọ nói.

Ông Cao Phi Hoàng (47 tuổi), một người dân khác sống gần núi Thiên Bút, cho biết vào ngày Rằm và mùng 1 Âm lịch hằng tháng, người dân đến thắp hương dưới gốc đa cầu an rất đông. "Có thể, do nhiều hương được đốt cùng lúc, gặp gió mạnh, khiến ngọn lửa bén vào phần thân cây, gây ra vụ cháy nghiêm trọng" - ông Hoàng nói.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy

Cây đa 200 tuổi: Biểu tượng với nhiều người dân Quảng Ngãi

"Cụ" đa cổ thụ này có đường kính khoảng 4 m, cao trên 20 m, có tuổi đời khoảng 200 năm, được xem là một biểu tượng gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi.

Trước đó, vào tháng 9-2021, cây bị bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, làm hư hỏng một số ngôi nhà gần đó và đè chết một người đi đường.

Sau sự cố, người dân bày tỏ mong muốn được di dời và trồng lại cây đa cổ thụ ở vị trí mới. Nguyện vọng được chính quyền địa phương đáp ứng bằng việc đưa cây lên trồng tại khu vực núi Thiên Bút.