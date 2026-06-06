Cây đổ đè trúng người, hư xe: Bắt đền ai?

Bạn đọc Nguyễn Văn Trung (TP HCM) hỏi: "Mùa mưa bão, nếu cây xanh trên đường, trong khuôn viên nhà dân gãy đổ gây thương tích hoặc hư hỏng tài sản, ai sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?".

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định tại điều 604 Bộ Luật Dân sự 2015, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây xanh ngã đổ thuộc về chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc người được giao quản lý. Cụ thể, đối với cây xanh đô thị trên đường phố hay công viên, cơ quan hoặc đơn vị dịch vụ công ích được giao quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu sự cố xảy ra đối với cây trồng trong khuôn viên tư nhân, cá nhân hoặc tổ chức sở hữu, sử dụng mảnh đất đó sẽ là bên phải bồi thường.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định về trường hợp miễn trừ trách nhiệm tại điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015. Theo đó, nếu cây gãy đổ do bị mục rỗng, chủ quan thiếu kiểm tra và cắt tỉa thì bên quản lý bắt buộc phải bồi thường. Ngược lại, họ có thể được miễn trừ trách nhiệm nếu chứng minh được sự việc hoàn toàn do yếu tố bất khả kháng (như bão lớn, giông lốc) và bản thân đơn vị đã thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, cắt tỉa, chằng chống từ trước.

Để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra sự cố, nạn nhân cần nhanh chóng chụp ảnh, quay video lưu lại hiện trường, đặc biệt chú ý ghi nhận tình trạng thân cây bị mục rỗng và các thiệt hại về tài sản.

Tiếp đó, cần trình báo ngay cho cơ quan công an hoặc UBND cấp phường, xã, đặc khu tại nơi xảy ra sự việc để lập biên bản làm cơ sở pháp lý, đồng thời lưu giữ cẩn thận mọi chứng từ liên quan như hóa đơn y tế, biên lai sửa chữa.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, nạn nhân tiến hành thỏa thuận bồi thường trực tiếp với chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý cây xanh; trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận, người bị thiệt hại hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.