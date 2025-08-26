Cây đổ la liệt sau bão số 5 ở Thanh Hóa

Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 25-8, tại Thanh Hóa mưa bão số 5 không gây thiệt hại về người, song có 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng tại các xã Mường Mìn, Phú Xuân, Vân Nho, Vân Phú và Thiệu Toán, một trường mầm non ở xã Tam Lư bị sập tường rào.

Cây xanh bật gốc đè hư hỏng 1 ô tô ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa trong bão số 5

Mưa bão đã làm hơn 100 ha lúa bị ngập, đổ gãy; 6,7 ha hoa màu bị ngập; 3 ha cây trồng hàng năm và 20 cây bóng mát đô thị bị đổ. Thủy lợi có 5 m kênh mương bị sạt, hư hỏng.

Ngoài ra, hơn 5 ha ao nuôi cá tại Thiệu Trung bị tràn, mất trắng.

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 8 điểm ngập, sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ và khoảng 100 m3 đường giao thông nông thôn tại xã Điền Quang bị sạt.

Ngành điện lực ghi nhận 3 điểm dây điện cao thế bị đứt, 5 cột điện hư hỏng. Một nhà công vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát bị tốc mái.

Mặc dù bão số 5 không ảnh hưởng trực tiếp, thế nhưng do mưa lớn, có gió giật mạnh nên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cây xanh đã gãy, đổ la liệt sau bão.

Hình ảnh cây đổ la liệt ở Thanh Hóa do ảnh hưởng bão số 5:

Một cây xà cừ bật gốc đổ chắn ngang một bên quốc lộ 1A qua phường Hải Hòa, tỉnh Thanh Hóa

Cây xanh đổ la liệt trong Khu kinh tế Nghi Sơn

Cây bạch đàn lớn bị mưa bão quật đổ, gãy trong một khu nghỉ dưỡng ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cây đổ chắn ngang đường Lê Hồng Phong, phường Hạc Thành

Cây bật gốc chắn ngang đường sau bão số 5 ở Thanh Hóa

Một cây xà cừ trước cổng Công an tỉnh Thanh Hóa (đường Lê Hồng Phong) bật gốc đổ xuống ao gây sập 1 đoạn tường rào

Gió bão quật gãy nhiều cây phi lao ở các xã ven biển Thanh Hóa

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa căng mình xử lý cây xanh đổ, gãy sau mưa bão.

Video sóng biển đánh vào một khu homestay ở Thanh Hóa



