Thời sự

Cây rừng liên tục bị xâm hại, tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trước tình trạng cây rừng liên tục bị xâm hại, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ phá rừng tại xã la Mơ và đào bứng cây thông trái pháp luật tại xã Đak Đoa.

Trước đó, ngày 25-12, UBND xã Ia Mơr có báo cáo cho biết lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tiểu khu 1.000, lâm phần do UBND xã la Mơ quản lý có hiện tượng cây rừng tự nhiên bị ken phá trái pháp luật.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt xử lý tình trạng xâm hại cây rừng - Ảnh 1.

Hàng trăm cây rừng tại xã Ia Mơ bị ken

Tổng cộng 217 cây rừng tự nhiên bị xâm hại, thuộc các chủng loại: dầu, xoài, cà chít... đường kính từ 10cm-40cm, khoảng cách từ mặt đất đến vị trí ken cây từ 10cm-180cm. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ cây rùng bị ken vẫn còn sống.

Ngoài ra, trong thời gian qua, rừng thông tại dự án Khu phức hợp Đak Đoa (xã Đăk Đoa) do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư liên tục bị bứng gốc trộm đi.

Trước các vụ việc trên, UBND tỉnh Gia Lai đã giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã là Mơ và UBND xã Đak Đoa khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng phá rừng tại xã la Mơ và đào bứng cây thông tại xã Đak Đoa để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc nêu trên; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Các địa phương có cây gỗ bị xâm hại không để tái diễn tình trạng phá rừng, đào bứng cây thông trái pháp luật trên địa bàn quản lý.

Tin liên quan

CLIP: Rừng thông Đà Lạt ngập ngụa rác thải

CLIP: Rừng thông Đà Lạt ngập ngụa rác thải

(NLĐO) - Một số khu vực rừng thông ở phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trở thành nơi nhiều người lén lút đổ rác thải nông nghiệp

Rừng thông tuyệt đẹp Đăk Đoa giao cho FLC bị phá hoại

(NLĐO) - Rừng thông tuyệt đẹp đã giao cho Tập đoàn FLC thực hiện dự án sân golf và bị phá hoại, nhưng kiểm lâm bảo khó xử lý.

Lâm Đồng: Rừng thông ở Bảo Lâm bị đầu độc

(NLĐO) - Khoảng 52 cây thông tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị khoan lỗ vào thân và đổ hóa chất đầu độc.

