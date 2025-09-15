HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'

D.Thu

(NLĐO) - Fanpage CDC Hà Nội đã khóa bình luận sau khi nữ nhân viên của đơn vị bị tố bạo hành con riêng của chồng, gây bức xúc dư luận.

Fanpage "Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội" (CDC Hà Nội) với hơn 39.000 người theo dõi đã tạm khóa tính năng bình luận sau khi một nữ nhân viên của đơn vị này bị tố liên quan vụ bạo hành con riêng của chồng.

CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'- Ảnh 1.
CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'- Ảnh 2.

CDC Hà Nội đã phải khóa tính năng bình luận do một nữ nhân viên đơn vị này liên quan vụ mẹ kế bạo hành con chồng gây phẫn nộ dư luận xã hội những ngày qua

Đáng chú ý những bài đăng gần đây trên Fanpage thu hút hàng trăm đến hàng ngàn lượt cảm xúc, riêng bài viết mới nhất có hơn 1.100 lượt, trong đó hơn 900 phẫn nộ. Hơn 300 bình luận chủ yếu chỉ trích, đề nghị xử lý bà T. - là nhân viên CDC Hà Nội.

Bà T. (SN 1987), hiện công tác tại Khoa Bệnh nghề nghiệp, là nhân vật trong "bức tâm thư" dài 5 trang của bé trai 13 tuổi (ở Hà Nội) tố cáo bị mẹ kế bạo hành. Bức thư cùng đoạn video từ camera ghi lại cảnh bé trai bị đánh lan truyền từ 12-9, gây bức xúc dư luận.

Trả lời trên fanpage, quản trị viên cho biết: "Đây là hành vi mang tính cá nhân, không đại diện cho tập thể. Ban lãnh đạo đang xem xét sự việc và sẽ xử lý theo quy định".

Lãnh đạo CDC Hà Nội xác nhận bà T. đã báo cáo sự việc. Những ngày qua, bà T. thường xin nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng.

"Sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là đáng tiếc, song đây là chuyện cá nhân. Đơn vị sẽ chờ kết luận của cơ quan chức năng"- đại diện CDC nói.

Được biết, bà T. có chuyên môn cả y và dược, nhiều năm qua hoàn thành nhiệm vụ, hòa nhã với đồng nghiệp.

CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'- Ảnh 3.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. Ảnh chụp màn hình

Cuối tuần qua, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage liên quan đến sự việc "bức tâm thư" kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em, theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bức tâm thư viết tay dài 5 trang giấy của một bé trai 13 tuổi ở Hà Nội tố cáo bị mẹ kế bạo hành.

Trong bức thư có đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…". Bức thư cũng có đoạn viết, mỗi khi mắc lỗi, bé trai thường xuyên bị mẹ mắng chửi, thậm chí là bị đập đầu vào bàn, tường, két sắt...

Bên cạnh đó, một video được trích xuất từ camera cũng ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Sự việc được Công an xác định là xảy ra tại Chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Gia đình cho biết hiện bà T. và bố cháu bé đã ly hôn.

Xác minh "bức tâm thư kêu cứu" của bé trai về việc bị mẹ kế bạo hành

Xác minh "bức tâm thư kêu cứu" của bé trai về việc bị mẹ kế bạo hành

(NLĐO)- Sau khi "tâm thư kêu cứu" của bé trai sống với mẹ kế lan truyền trên mạng, Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Tạm đình chỉ công tác 2 giáo viên nghi bạo hành trẻ

(NLĐO)- Trường Mầm non Gia Thụy, TP Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên của lớp liên quan đến vụ trẻ mầm non bị nghi bạo hành

Trung tâm kiểm soát Trung tâm kiểm soát bệnh tật khoá bình luận hạn chế bình luận comment mẹ kế bạo hành CDC mẹ kế bạo hành
