Fanpage "Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội" (CDC Hà Nội) với hơn 39.000 người theo dõi đã tạm khóa tính năng bình luận sau khi một nữ nhân viên của đơn vị này bị tố liên quan vụ bạo hành con riêng của chồng.

CDC Hà Nội đã phải khóa tính năng bình luận do một nữ nhân viên đơn vị này liên quan vụ mẹ kế bạo hành con chồng gây phẫn nộ dư luận xã hội những ngày qua

Đáng chú ý những bài đăng gần đây trên Fanpage thu hút hàng trăm đến hàng ngàn lượt cảm xúc, riêng bài viết mới nhất có hơn 1.100 lượt, trong đó hơn 900 phẫn nộ. Hơn 300 bình luận chủ yếu chỉ trích, đề nghị xử lý bà T. - là nhân viên CDC Hà Nội.

Bà T. (SN 1987), hiện công tác tại Khoa Bệnh nghề nghiệp, là nhân vật trong "bức tâm thư" dài 5 trang của bé trai 13 tuổi (ở Hà Nội) tố cáo bị mẹ kế bạo hành. Bức thư cùng đoạn video từ camera ghi lại cảnh bé trai bị đánh lan truyền từ 12-9, gây bức xúc dư luận.

Trả lời trên fanpage, quản trị viên cho biết: "Đây là hành vi mang tính cá nhân, không đại diện cho tập thể. Ban lãnh đạo đang xem xét sự việc và sẽ xử lý theo quy định".

Lãnh đạo CDC Hà Nội xác nhận bà T. đã báo cáo sự việc. Những ngày qua, bà T. thường xin nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng.

"Sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là đáng tiếc, song đây là chuyện cá nhân. Đơn vị sẽ chờ kết luận của cơ quan chức năng"- đại diện CDC nói.

Được biết, bà T. có chuyên môn cả y và dược, nhiều năm qua hoàn thành nhiệm vụ, hòa nhã với đồng nghiệp.

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. Ảnh chụp màn hình

Cuối tuần qua, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage liên quan đến sự việc "bức tâm thư" kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em, theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.