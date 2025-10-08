HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình Không gian sống

Celesta Avenue tổ chức chuỗi sự kiện “Vui Hội Sống Xanh” - Trải nghiệm sống xanh cho cả gia đình

L.Hoàng

Sự kiện mở cửa tự do, chào đón cộng đồng đến tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không gian sống xanh giữa lòng đô thị.

Hướng đến việc lan tỏa phong cách sống xanh, lành mạnh và kết nối cộng đồng, dự án Celesta Avenue (đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) khởi động chuỗi sự kiện cuối tuần mang tên "Vui Hội Sống Xanh", diễn ra vào hai dịp: ngày 11, 12-10 và ngày 18, 19-10-2025, từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Sự kiện mở cửa tự do, chào đón cộng đồng đến tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không gian sống xanh giữa lòng đô thị.

Celesta Avenue tổ chức chuỗi sự kiện “Vui Hội Sống Xanh” - Trải nghiệm sống xanh cho cả gia đình - Ảnh 1.

Sự kiện "Vui Hội Sống Xanh" sẽ diễn ra vào hai dịp 11, 12-10 và 18, 19-10-2025, từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Chương trình mở cửa tự do, chào đón cộng đồng đến tham quan, trải nghiệm.

Trải nghiệm đa dạng - kết nối mọi thế hệ

"Vui Hội Sống Xanh" được thiết kế như một hành trình trải nghiệm kéo dài cả ngày, với các hoạt động diễn ra liên tục, phù hợp với mọi độ tuổi và nhu cầu. Trẻ nhỏ sẽ được thỏa sức sáng tạo tại khu vực làm đồ tái chế, tô tượng, trồng cây mini và tham gia các trò chơi tương tác mang tính giáo dục. Không gian dành cho các bé được bố trí sinh động, an toàn và đầy màu sắc, giúp các em vừa vui chơi vừa hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Phụ huynh có thể tận hưởng những phút giây thư giãn với các workshop làm cây trang trí, thưởng trà Shantra trong không gian xanh mát, hoặc tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe như đo chỉ số cơ thể In-Body, phục hồi cổ - vai - gáy miễn phí, đặc biệt là tư vấn chăm sóc răng miễn phí từ đội ngũ chuyên gia nha khoa. Những hoạt động này không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe toàn diện trong đời sống đô thị hiện đại.

Celesta Avenue tổ chức chuỗi sự kiện “Vui Hội Sống Xanh” - Trải nghiệm sống xanh cho cả gia đình - Ảnh 2.

Giữa lòng dự án Celesta Avenue, "Vui Hội Sống Xanh" mang đến hành trình trải nghiệm trọn ngày với nhiều hoạt động xanh, sáng tạo và chăm sóc sức khỏe dành cho mọi lứa tuổi.

Công nghệ xanh và nghệ thuật tái chế - cảm hứng từ sự đổi mới

Một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là không gian triển lãm nghệ thuật từ rác thải nhựa, nơi những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi được biến hóa thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi tác phẩm là một lời nhắc nhở đầy sáng tạo về giá trị của tái chế và ý thức bảo vệ môi trường trong đời sống thường nhật.

Không gian "Giấc ngủ xanh" cũng là điểm dừng chân thú vị, nơi khách tham quan được khám phá các giải pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ thông qua thiết kế không gian và vật liệu thân thiện với sức khỏe. Đây là minh chứng cho việc sống xanh không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là chăm sóc toàn diện cho thể chất và tinh thần.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự đồng hành của BMW, thương hiệu xe sang toàn cầu, mang đến cơ hội lái thử xe điện BMW ngay tại khuôn viên Celesta Avenue. Đây là trải nghiệm có một không hai, nơi khách tham quan được trực tiếp cảm nhận sự tinh tế trong thiết kế, công nghệ vận hành tiên tiến và thông điệp bền vững mà dòng xe điện BMW. Sự xuất hiện của BMW không chỉ nâng tầm sự kiện mà còn truyền cảm hứng về xu hướng di chuyển xanh - thông minh - hiện đại.

Quà tặng hấp dẫn và ưu đãi từ các thương hiệu đồng hành

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, sự kiện còn mang đến hàng loạt phần quà và ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu đồng hành như Mena Gourmet Market, L’Amuse Gourmet Cafe, Dunlopillo, Victoria School, Q-Home, Peace Dentistry, Ecoboost, GreenTech, Kine Rehab, Be… Khách tham quan có thể nhận cây mini, trà Shantra, kem cho bé, cùng các vouchers mua sắm ưu đãi. Đặc biệt, chương trình đổi pin cũ nhận quà mới là một hoạt động ý nghĩa, khuyến khích sống có trách nhiệm và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, khách tham dự còn được giảm đến 50.000 cho chuyến beBike/beCar khi đặt xe trên ứng dụng Be đến tham dự sự kiện.

Celesta Avenue - biểu tượng sống xanh giữa lòng đô thị

Sự kiện "Vui Hội Sống Xanh" được tổ chức bởi Keppel và Phú Long - hai đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Celesta Avenue là dự án nhà phố thương mại cao cấp tại khu Nam Sài Gòn, nổi bật với thiết kế hai mặt tiền thuận lợi cho kinh doanh, không gian phủ xanh, hệ tiện ích đa dạng và vị trí chiến lược. Dự án hướng đến cộng đồng cư dân hiện đại, văn minh và gắn kết với thiên nhiên - nơi phong cách sống xanh trở thành một phần tất yếu của cuộc sống đô thị.

Celesta Avenue tổ chức chuỗi sự kiện “Vui Hội Sống Xanh” - Trải nghiệm sống xanh cho cả gia đình - Ảnh 3.

Celesta Avenue - dự án nhà phố thương mại hai mặt tiền tại Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, nổi bật với kiến trúc hiện đại, tiện ích xanh và không gian thương mại sầm uất.

