Central Retail chung tay ủng hộ đồng bào bão, lũ và hỗ trợ giáo dục

Trung tâm thương mại GO! Hà Nam có tổng diện tích hơn 14.000 m2, tổng vốn đầu tư 309 tỉ đồng, với 2 tầng thương mại, được xây dựng với mô hình đa tiện ích.



GO! Hà Nam trao tặng phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lụt, bão

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết: GO! Hà Nam là minh chứng cho cam kết của tập đoàn trong việc mang đến cho người dân Hà Nam một điểm đến mua sắm chất lượng cao nhất”.



Trước ngày khai trương chính thức, siêu thị GO! Hà Nam đã đưa vào vận hành thử qua đó đem đến nguồn hàng hóa khá dồi dào, phong phú, bảo đảm được nguồn cung ổn định và áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi… cho người dân trong việc mua sắm hàng hóa những ngày mưa lũ.

Bên cạnh đó, ngày 10-9, nhân viên siêu thị GO! Hà Nam đã trực tiếp trao tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão (tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, Hà Nam) và ngay tại buổi Lễ khai trương chính thức, GO! Hà Nam tiếp tục trao tặng thêm 500 phần quà hỗ trợ người dân địa phương.

Trước đó, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, Tập đoàn Central Retail Việt Nam triển khai chiến dịch "Central Retail chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt tại các tỉnh miền Bắc".

Theo đó, Central Retail Việt Nam chung tay hỗ trợ 10.000 suất hàng nhu yếu phẩm (mỗi suất bao gồm 1 thùng mì, 1 thùng nước uống tinh khiết), hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, với tổng chi phí khoảng 1,25 tỉ đồng.

Cùng với đó, tập đoàn Central Retail cũng mong muốn đóng góp thêm cho cộng đồng địa phương, thông qua dự án tài trợ giáo dục: “Mỗi trung tâm thương Mại, một trường học”, nhằm hỗ trợ giáo dục địa phương phát triển bền vững.

Nhân dịp khai trương chính thức GO! Hà Nam, tập đoàn Central Retail Việt Nam quyết định tài trợ 2,4 tỉ đồng cho Trường Tiểu học Lam Hạ tại TP Phủ Lý, nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng và tạo ra sự thay đổi tích cực lâu dài cho thế hệ tương lai.

Central Retail là tập đoàn bán lẻ đa mô hình, đa lĩnh vực tại Thái Lan, Việt Nam và Ý, hoạt động trong ba phân khúc kinh doanh chủ đạo là thời trang, đồ gia dụng và thực phẩm.

Tính đến nay, Central Retail có hơn 290 cửa hàng và 39 trung tâm thương mại trải dài khắp 39 tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích bán lẻ lên đến hơn 1.000.000 m2, tạo công ăn việc làm cho khoảng 15.000 người lao động.