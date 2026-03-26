AI 365

CEO doanh nghiệp đứng sau ONUS lên tiếng khi hệ thống “đóng băng”

Lê Tỉnh

(NLĐO) - CEO HVA Group khẳng định việc tạm thời điều chỉnh một số chức năng là để đảm bảo các yếu tố an toàn trong quá trình rà soát.

Trong thông báo mới đây trên fanpage, Công ty CP Đầu tư HVA (HVA Group) cho biết do phía nhà cung cấp dịch vụ cloud ngừng cung cấp dịch vụ nên hệ thống đang bị ảnh hưởng và tạm thời không thể thực hiện các chức năng như giao dịch, nạp/rút tiền.

Trong thời gian tới, khả năng cao ứng dụng sẽ không thể truy cập (bao gồm cả chức năng đăng nhập và tra cứu thông tin).

HVA đang triển khai các biện pháp xử lý với trọng tâm là bảo toàn dữ liệu và quyền lợi tài sản của người dùng. Cụ thể là sao lưu và đối soát dữ liệu, xác nhận thông tin từ người dùng. Sau đó, triển khai phương án xử lý và hoàn trả tài sản cho người dùng khi đã hoàn tất quá trình xác minh và khi điều kiện cho phép.

"Quy trình sẽ được thực hiện minh bạch và có thông báo cụ thể đến từng khách hàng" - HVA khẳng định.

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về nguyên nhân một số thiết bị của HVA bị cơ quan chức năng tạm giữ, ông Lê Hòa Nhã, CEO HVA Group, cho hay trong quá trình các cơ quan có thẩm quyền thực hiện rà soát, xác minh thông tin liên quan đến thị trường, HVA đã và đang phối hợp cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

CEO doanh nghiệp đứng sau ONUS nói gì khi hệ thống “đóng băng”? - Ảnh 1.

Thông báo từ HVA ngày 25-3

"Việc tạm giữ một số thiết bị phục vụ công tác rà soát là hoạt động nghiệp vụ theo quy định, và chúng tôi hoàn toàn chủ động hợp tác để quá trình này được thực hiện minh bạch, đầy đủ" - CEO HVA Group nhấn mạnh.

Ông Lê Hòa Nhã khẳng định các hoạt động quản trị và vận hành cốt lõi của HVA vẫn đang được duy trì theo kế hoạch, dưới hệ thống kiểm soát nội bộ công ty. Đối với quyền lợi của người dùng, HVA đặt ưu tiên cao nhất vào tính toàn vẹn của hệ thống và bảo vệ dữ liệu, tài sản.

Việc tạm thời điều chỉnh một số chức năng là để đảm bảo các yếu tố an toàn trong quá trình rà soát.

HVA cam kết minh bạch thông tin và cập nhật thông tin đầy đủ đến người dùng. Doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực để hoàn tất các bước rà soát hệ thống và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền.

Chức năng rút - nạp sẽ được khôi phục ngay khi các điều kiện an toàn vận hành được đảm bảo đầy đủ.

CEO doanh nghiệp đứng sau ONUS nói gì khi hệ thống “đóng băng”? - Ảnh 2.

Ông Lê Hòa Nhã, CEO HVA Group

"Trong giai đoạn này, để đảm bảo an toàn hệ thống và tuân thủ quy trình rà soát, một số chức năng liên quan đến dòng tiền được tạm thời điều chỉnh. Chúng tôi khuyến nghị người dùng theo dõi các thông báo chính thức từ HVA để cập nhật trạng thái hệ thống và các phương án phù hợp khi các chức năng được khôi phục. Ưu tiên của chúng tôi hiện tại là đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và ổn định trước khi mở lại đầy đủ các tính năng" - ông Lê Hòa Nhã thông tin.

Đáng chú ý, 2 nền tảng đang không thể truy cập là ONUS và Hana Gold đều có mối liên hệ với HVA Group.

Đối với Hana Gold, theo thỏa thuận chiến lược ký năm 2024, HVA coi Hana Gold là một phần trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, với các hoạt động như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng và các mô hình giao dịch vàng trực tuyến. HVA đã góp vốn khoảng 40 tỉ đồng vào doanh nghiệp này tính đến năm 2025.

Hana Gold được giới thiệu là đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực vàng, cho phép người dùng mua vàng với số tiền nhỏ từ 100.000 đồng. Theo công bố, nền tảng này có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.

Cổ phiếu HVA rớt giá

Theo dữ liệu công bố, trước năm 2020, HVA ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

Giai đoạn 2020-2024, doanh thu và lợi nhuận biến động mạnh, có thời điểm đạt vài trăm tỉ đồng doanh thu và lợi nhuận hàng tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2023, các chỉ số kinh doanh có xu hướng giảm.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 88 tỉ đồng, lãi sau thuế 4,6 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HVA đạt 174 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 152 tỉ đồng.

Tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khác, khoảng 125 tỉ đồng, phát sinh từ các công ty trong lĩnh vực tài sản số như Hana Gold, Công nghệ Chuỗi Khối ETH, BTC và BNB.

Sau thông tin lùm xùm về sàn ONUS, cổ phiếu HVA nằm sàn liên tục trong liên tiếp 3 phiên, hiện còn 7.200 đồng/cổ phiếu và là mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

So với vùng đỉnh 29.600 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 8-2025, thời điểm HVA rục rịch lập sàn DNEX, mã này đã mất hơn 70% giá trị.


Tin liên quan

Chân dung người đứng sau sàn tiền số ONUS

(NLĐO) - ONUS được sáng lập năm 2020 bởi ông Trần Quang Chiến cùng đội ngũ người Việt, hướng đến cộng đồng người dùng trong nước và quốc tế.

Bất ngờ không truy cập được sàn tiền số ONUS, nhà đầu tư lo mất trắng

(NLĐO) - Từ khuya 20 đến sáng 21-3, nhiều nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa khi không thể truy cập sàn tiền số ONUS để rút tài sản.

Lại "lùa gà" đầu tư tiền ảo

Tình trạng kẻ gian tạo ra những đồng tiền số không có giá trị, tạo lập cộng đồng để bơm thổi giá trị ảo nhằm mục đích lừa đảo lại rộ lên gần đây

