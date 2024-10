CEO EXIMRS TRẦN THỊ CẨM TÚ: Tận tụy, chân thành sẽ "chạm" đến khách hàng, đối tác

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, kiến thức, kinh nghiệm là tiền đề để thành công hơn trong sự nghiệp nhưng nó có thể học hỏi theo thời gian, còn sự tận tụy và chân thành là tố chất quan trọng mà một "saler" ở lĩnh vực nào cũng cần phải có.

Vài năm gần đây, khi đại dịch COVID-19 toàn cầu bùng phát, kinh tế Việt Nam khó khăn, ngành bất động sản vốn đã khó lại thêm vướng mắc pháp lý đã thách thức rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân. Định hướng chắc, nội lực vững cộng với tinh thần tận tụy với nghề, chân thành với đối tác, với khách hàng thì khó khăn rồi cũng sẽ lùi dần. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Exim (EximRS), đã giữ tâm thế đó để EximRS có được những kết quả khả quan trong thời gian qua, nhất là giai đoạn hiện nay.



Từ "Saler" thành CEO

Những ngày đầu tháng 10-2024, chúng tôi có dịp trò chuyện với bà Trần Thị Cẩm Tú, một nữ doanh nhân mà trong ngành môi giới bất động sản nhiều người biết đến với sự năng động, quyết liệt để hầu như dự án nào EximRS tham gia đều mang lại kết quả khá mỹ mãn.

Nhắc đến cơ duyên với ngành môi giới bất động sản, bà Cẩm Tú vẫn không quên kể về những thời điểm may mắn của mình, đó là vào nghề đúng vào những năm thị trường bất động sản sôi động (2007-2008) khi đang làm tại Tập đoàn Nissei Nhật Bản. Duyên ấy xuất phát từ việc bà có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người bạn môi giới bất động sản giỏi cũng như những anh chị đầu tư cá nhân có tầm.

Bà Trần Thị Cẩm Tú

"Những câu chuyện về đầu tư bất động sản trong thời kỳ "sốt" đất đã thu hút tôi. Tôi nghĩ đó là cơ hội để tôi phát triển bản thân vì từ nhỏ tôi đã thích làm kinh doanh, thích bán mua để có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình ba mẹ vốn khó khăn vất vả. Tôi đã mạnh dạn chuyển hướng qua làm "saler" bất động sản từ đó" - bà Cẩm Tú chia sẻ.

Chúng tôi nhìn nhận năm 2024-2025 là năm bản lề, là năm nền tảng để tập trung xây dựng bệ phóng vững chắc hơn, đưa EximRS phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2025-2030" - bà Cẩm Tú chia sẻ.



Vào nghề với hành trang chỉ là niềm đam mê bán hàng, với sự tận tụy học hỏi từ các anh chị nhưng luôn chân thành như bản chất, cốt cách vốn có của mình mà khách hàng và đối tác thương quý để bà Tú có được kết quả như hôm nay.

Bà Tú kể năm 2011-2013, thị trường bất động sản rơi vào suy thoái, nhiều dự án ảm đạm, thị trường gần như "đóng băng". "Nhận thấy "trong nguy có cơ", tôi may mắn gặp được một chủ đầu tư có tiềm năng lớn trong thị trường bất động sản thời điểm đó là Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương (CNS Land). CNS Land là chủ đầu tư của dự án Sunny Plaza tọa lạc tại đường Phạm Văn Đồng. Tôi liền lập doanh nghiệp với tên là CPR để phân phối độc quyền dự án này. May mắn là chỉ 2 tháng từ khi triển khai, chúng tôi đã giao dịch thành công 100% sản phẩm, tương đương 235 căn hộ. Đây cũng là tiền đề để tôi triển khai bán sản phẩm độc quyền hàng loạt dự án sau đó như: Chung cư Bộ Công an (quận 2, tức TP Thủ Đức bây giờ), khu đô thị Long Hưng (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), căn hộ Saigonhome...

Cái tâm chân thành

"Trong quá trình phát triển sự nghiệp, tôi may mắn vì không gặp quá nhiều thách thức nhưng làm môi giới, ngành liên quan đến con người, nhân sự và công nợ..., tôi nghĩ rằng với sự tận tụy và chân thành, tôi đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn" - bà Cẩm Tú tâm sự.

Chia sẻ về 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, cũng là tháng 10, tháng của ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Cẩm Tú cho rằng đối với các nam doanh nhân, kinh doanh đã là một công việc khó thì đối với phụ nữ, làm kinh doanh còn khó khăn hơn gấp nhiều lần bởi nữ giới phải chu toàn công việc tại công ty và bảo đảm cả công việc của gia đình, con cái.

"Thế nhưng, đặt lại vai trò, vị trí, tôi nhận thấy nữ doanh nhân cũng đã đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, nhiều nữ doanh nhân của Việt Nam không chỉ thể hiện vai trò là người phụ nữ trong gia đình mà còn khẳng định vị thế của những doanh nhân trên thương trường đầy thử thách" - bà Tú nhìn nhận.

Dự án Uni Complex quy mô 16 ha tại Bình Dương do EximRS phát triển

Thực tế đã có những nữ doanh nhân thành công ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó như kỹ thuật, công nghệ sáng tạo... mà nhiều người trong xã hội vẫn nghĩ đó là những việc chỉ dành cho nam giới.

Tuy nhiên, trên thực tế cũng có nhiều khó khăn, rào cản xã hội nên các nữ doanh nhân phải có sự nỗ lực, phải thay đổi tư duy, nhận thức về môi trường kinh doanh để phát huy tính sáng tạo, tăng khả năng thích ứng. Đặc biệt, phải nâng cao kiến thức về quản lý, kiến thức chuyên môn để vượt lên mọi hoàn cảnh, nhiều biến đổi trong giai đoạn hiện nay.

Môi giới bất động sản là một ngành khá đặc thù, đòi hỏi phải có kiến thức trong nhiều lĩnh vực: Luật, kinh tế, kiến thức xã hội, mối quan hệ xã hội. "Phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trẻ, muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này cần chuẩn bị cho bản thân các kiến thức. Ngoài kiến thức cần có các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề. Quan trọng nhất là cần có mạng lưới "net working" rộng để luôn có nguồn sản phẩm tốt và chuẩn pháp lý để đưa đến khách hàng" - bà Tú tâm sự.

Bệ đỡ để phát triển vững mạnh

Bà Cẩm Tú cho rằng bất động sản là một ngành khá đặc thù, trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển có thể hỗ trợ rất nhiều cho khách hàng, cho người có nhu cầu. Đồng thời cũng hỗ trợ tích cực cho "saler" trong cách làm mới thông tin, cách tiếp cận, thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, nó cũng khó thay thế được vai trò của con người. Bởi vai trò của môi giới là mang sản phẩm thật, chất lượng đến với người mua, vì vậy rất cần tư vấn chi tiết, cụ thể từ pháp lý đến sản phẩm... Quan trọng hơn là sự chăm sóc khách hàng từ trước, trong và sau mua hàng. Bất động sản là tài sản lớn, đôi khi là tài sản cả đời của khách hàng nên khó có một con AI nào có thể cung cấp về thông tin thô, cơ bản. Cộng thêm yêu cầu đầy đủ cảm xúc thì không công nghệ, AI nào có thể thay thế con người.

Trong năm 2023-2024, khi TP HCM có ít dự án triển khai, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản khá chậm thì EximRS đã "Bắc tiến". Theo đó, công ty đã triển khai thành công dự án Grand Sunlake tại Hà Đông, TP Hà Nội với vai trò tổng đại lý. Tại dự án này, EximRS đã mang về doanh thu cho chủ đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng.

Trên đà phát triển, được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư, EximRS đã ký kết 5 hợp đồng với vai trò tổng đại lý cho các dự án khắp cả nước như: Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ và TP HCM... với hơn 2.000 sản phẩm được triển khai ngay trong quý IV/2024 này. EximRS đã mạnh dạn mở rộng thị trường, mở thêm chi nhánh tại Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội và huyện Bình Chánh, TPHCM.

Bà Tú cho biết trong khó khăn cũng là thời gian để các doanh nghiệp trong ngành cũng như bản thân EximRS có thời gian nhìn lại, để triển khai chiến lược mới, tạo đà để phát triển mạnh trong thời gian tới.

Trong 5 năm vừa qua, EximRS đã phối hợp với Công ty CP Công nghệ Why Soft, thành viên cùng hệ thống APG Holdings đã nghiên cứu và phát triển App Elink - nền tảng giao dịch bất động sản online với hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh. Dự án sẽ "on air" ra thị trường vào năm 2025. Đây cũng là định hướng chiến lược trong việc mở rộng thị phần môi giới trong phạm vi cả nước và nước ngoài, cụ thể là tại Mỹ.