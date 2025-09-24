HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

CEO FPT: Hãy triển khai AI một cách có trách nhiệm và nhân văn

Mai Anh

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: “ AI chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai bằng trách nhiệm và nhân văn”.

Leaders Forum 2025 là sự kiện khai mạc thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025: “Hội tụ Vươn tầm”, do hai tổ chức uy tín của cộng đồng doanh nhân thành phố, là Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA HCM) và Hội nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) đồng tổ chức. Với chủ đề “High-touch vs High-tech: Humanity × AI × Impact”, diễn đàn lãnh đạo tiên phong đặt ra một câu hỏi thời đại: “Liệu AI có làm chúng ta đánh mất cốt lõi nhân bản hay trở thành đòn bẩy để lãnh đạo chạm sâu hơn vào con người?”

Diễn đàn đã mở ra không gian đối thoại hiếm có, nơi gần 800 lãnh đạo, CEO và nhà quản trị sẽ trực tiếp lắng nghe, phản biện và soi chiếu chính mình. Đây không chỉ là nơi chia sẻ chiến lược mà còn là nơi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm “kim chỉ nam” để đồng hành với AI một cách có trách nhiệm và nhân văn.

Đưa AI trở thành hơi thở cuộc sống – Công nghệ phục vụ con người

CEO FPT: Hãy triển khai AI một cách có trách nhiệm và nhân văn- Ảnh 1.

Từ năm 2019, FPT đã bổ nhiệm vị trí Giám đốc AI (CAIO), tổ chức hội nghị AI hàng quý để kết nối các cấp lãnh đạo cao nhất và cập nhật tiến độ sử dụng AI tại từng đơn vị.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT khẳng định: “AI không chỉ là công nghệ, mà là hơi thở cuộc sống. Chúng tôi đưa AI vào từng ngóc ngách công việc để nâng cao năng lực con người, không phải thay thế con người.”

CEO FPT cho biết FPT hiện đã triển khai 1.000 AI Agent phục vụ 84.000 CBNV; từ CodeVista – trợ lý lập trình viên, AI Mentor – nền tảng học tập cá nhân hoá, đến myFPT, FPT Chat, FPT Place – hệ sinh thái quản trị nhân sự và giao tiếp số... Đây là những minh chứng cụ thể cho chiến lược “AI đi vào đời sống” của FPT.

Hơn thế nữa, FPT xây dựng “hệ sinh thái AI toàn diện” được thiết kế theo 3 mục tiêu chính “Lợi - Suất - Đổi”: Lợi giúp tăng trưởng lợi nhuận; Suất giúp nâng cao năng suất lao động; và Đổi thúc đẩy Đổi mới sáng tạo.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu 20% ý tưởng đổi mới sáng tạo liên quan trực tiếp đến AI thông qua chương trình iKhiến - sân chơi sáng tạo nội bộ đã ghi nhận 2500 - 3000 sáng kiến mỗi năm. Trong năm 2024, sáng kiến iKhiến giúp tăng ~30% năng suất lao động, làm lợi trên 865 tỉ đồng, trong đó AI đóng góp khoảng 23% tương đương 200 tỉ đồng.

Văn hóa là bộ lọc chiến lược trong chuyển đổi số

Theo Tổng giám đốc FPT: “Muốn đi nhanh thì bằng công nghệ, muốn đi lâu dài thì bằng văn hoá. Công nghệ là công cụ, văn hóa mới là bản sắc.”

CEO FPT: Hãy triển khai AI một cách có trách nhiệm và nhân văn- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT chia sẻ tại Leaders Forum 2025.

Đây cũng là cam kết của FPT về đầu tư dài hạn vào con người. Chỉ tính riêng năm 2024, Tập đoàn đã triển khai chương trình phổ cập AI cho hàng chục nghìn nhân sự, đồng thời thiết kế các khóa học chuyên sâu cho lãnh đạo và quản lý cấp trung. Mục tiêu là đào tạo AI cho 100% CBNV, giúp nhân sự chủ động, tự tin, tránh tâm lý bị thay thế trong kỷ nguyên AI.

Một minh chứng cụ thể cho cách tiếp cận “hi-touch” (chạm nhân bản) là câu chuyện FPT chuyển đổi sang sử dụng 3 nền tảng công việc mới, gồm: ứng dụng myFPT Next, ứng dụng chat nội bộ - FPT Chat và mạng xã hội nội bộ - FPT Place. Ứng dụng myFPT Next có vai trò của một "super app", tích hợp các tính năng quan trọng xoay quanh 5 giá trị cốt lõi: Truyền thông; Quản trị hiệu suất; Vinh danh; Phát triển cá nhân; Phúc lợi. Với "super app" này, các đơn vị thành viên của Tập đoàn có thể xây dựng và gắn các "mini app" đặc thù của từng đơn vị vào nền tảng chung, tăng cường kết nối nội bộ và tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng. Đồng thời, nền tảng trò chuyện nội bộ FPT Chat và mạng xã hội nội bộ FPT Place thay thế Workplace và WorkChat của Meta ngừng hoạt động.

Ban đầu, nhân viên còn nghi ngại, nhưng nhờ đặt giá trị sử dụng thực tế lên hàng đầu, đưa các tiện ích mà các cán bộ nhân viên quan tâm nhất lên ứng dụng myFPT Next như xem lương, thưởng, bảo hiểm..., phát triển tính năng giao việc trực tiếp trên FPT Chat, kết hợp với việc lãnh đạo tiên phong dùng thử, đến nay tỷ lệ sử dụng đạt 87.6% chỉ sau hai tháng.

Đến với AI một cách có trách nhiệm và nhân văn

Kết lại phiên tọa đàm sáng, CEO FPT nhấn mạnh: “FPT lựa chọn đến với AI một cách có trách nhiệm và nhân văn: đặt con người làm trung tâm để công nghệ trở thành công cụ nâng tầm chứ không phải thay thế.”

Với định hướng này, CEO FPT kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam coi AI là cơ hội để tái tạo không chỉ sản phẩm, mà cả tư duy, văn hoá, cách làm việc, và phát triển năng lực nhân sự.

