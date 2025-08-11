HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

CEP – Điểm tựa tin cậy của công nhân, người lao động có thu nhập thấp

Bài và ảnh: An Chi

(NLĐO) - CEP cũng chú trọng phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và tín dụng dành cho khách hàng là tài xế công nghệ

CEP làm việc vì công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, phi tài chính một cách thiết thực, hiệu quả

Trong bối cảnh công nhân, người lao động (NLĐ) có thu nhập thấp dễ tổn thương trước các rủi ro tài chính và rơi vào bẫy "tín dụng đen", Tổ chức tài chính vi mô CEP (đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP.HCM, được thành lập từ năm 1991) – đã và đang khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy, mang đến giải pháp tài chính an toàn và bền vững.

Cải thiện cuộc sống cho công nhân, NLĐ có thu nhập thấp

Qua hơn 33 năm hoạt động, CEP đã cung cấp các sản phẩm cho vay phù hợp với công nhân, NLĐ có thu nhập thấp, giúp họ vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống thông qua các sản phẩm tín dụng công nhân lao động; tín dụng nhân dân lao động; tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo; tín dụng mùa vụ; tín dụng khẩn cấp; tín dụng bổ sung.

CEP – Điểm tựa tin cậy của công nhân, người lao động có thu nhập thấp - Ảnh 1.

CEP hỗ trợ tài chính thiết thực cho công nhân, NLĐ có thu nhập thấp

Với lãi suất chỉ từ 0,4% – 0,64%/tháng tính theo dư nợ ban đầu, thủ tục vay đơn giản không cần thế chấp, không phát sinh bất kỳ khoản phí nào khi vay vốn, hạn mức cho vay lên đến 50 triệu đồng, giúp công nhân, NLĐ có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn an toàn, vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, CEP đã triển khai sản phẩm tín dụng bổ sung nhằm hỗ trợ khách hàng đang vay bổ sung thêm vốn kịp thời để buôn bán, sửa chữa nhà, cho con đi học hoặc các nhu cầu khác. Khách hàng sẽ được vay thêm khoản vay mới mà không cần tất toán khoản vay hiện tại tại CEP, giúp đáp ứng linh hoạt nhu cầu vốn của khách hàng, hạn chế tình trạng vay "tín dụng đen". Ngoài ra, CEP tích cực triển khai gói cho vay với lãi suất ưu đãi chỉ 0,4%/tháng tính theo dư nợ ban đầu cho cá nhân/hộ gia đình khách hàng công nhân là đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các khu chế xuất và khu công nghiệp.

Tính đến 30-6, đã có hơn 6 triệu lượt công nhân, NLĐ có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn CEP với tổng doanh số cho vay hơn 100 ngàn tỉ đồng. Ngoài ra, CEP tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, NLĐ có thu nhập thấp tích góp những khoản tiền nhỏ, khuyến khích xây dựng thói quen tiết kiệm giúp giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống thông qua các sản phẩm tiết kiệm gắn với khoản vay tại CEP.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

Dự kiến từ ngày 1-9-2025, CEP sẽ chính thức đưa vào vận hành hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking), đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hoạt động của tổ chức. Hệ thống Core Banking mới góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, tăng cường tính minh bạch trong mọi giao dịch tài chính, giảm thiểu đáng kể các rủi ro.

Song song đó, CEP cũng chú trọng phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và tín dụng dành cho khách hàng là tài xế công nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và thực hiện tốt chủ trương về mô hình "giao thông xanh" của TP.HCM. Thông qua các sản phẩm này, CEP mong muốn lan tỏa vai trò của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm xã hội.

CEP – Điểm tựa tin cậy của công nhân, người lao động có thu nhập thấp - Ảnh 2.

Chương trình huấn luyện Core CEP

Những bước tiến song hành giữa chuyển đổi số và phát triển sản phẩm của CEP thể hiện rõ quyết tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong thời gian tới, CEP sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với thực tiễn cuộc sống, tích cực hỗ trợ công nhân, NLĐ có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Đẩy lùi "tín dụng đen"

Từ ngày 1-8 đến 30-11-2025, CEP triển khai chương trình "Giới thiệu khách hàng – Cùng CEP phòng, chống tín dụng đen", nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính an toàn cho công nhân, NLĐ có thu nhập thấp, chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cho 11.000 khách hàng vay vốn CEP. Chi tiết chương trình tại: https://tindung.cep.org.vn/chuongtrinhkhuyenmai2025


