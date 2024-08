CEP Thuận An đồng hành với khách hàng khó khăn

Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) do LĐLĐ TP HCM sáng lập vào năm 1991 và chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô vào năm 2017.



Chi nhánh CEP Thuận An thành lập từ tháng 11-2013, hoạt động trên địa bàn TP Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. Hiện CEP Thuận An đang cho vay trên 9.000 khách hàng, với dư nợ là hơn 156 tỉ đồng. Chương trình tín dụng - tiết kiệm của CEP triển khai mang lại nhiều hiệu quả cho khách hàng, với mức vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất bình quân từ 0,4%/tháng đến 0,64%/tháng, đã và đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người lao động

Trong những năm qua, Chi nhánh CEP Thuận An thường xuyên đồng hành cùng khách hàng khó khăn qua các chương trình như: Mái nhà CEP, học bổng CEP, tặng bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, phát triển nghề, nâng cao nhận thức cộng đồng.