Cha bỏ đi nhậu rồi khóa cửa nhà, con nhỏ hoảng loạn trong đám cháy dữ dội

Sáng 9-7, theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà cùng nhiều tài sản khác. Rất may, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân kịp thời giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 8-7, anh Nguyễn Văn L. tổ chức nhậu tại gia đình ở xã Vĩnh Hanh đến khoảng 20 giờ thì nghỉ nhậu.

Sau đó, ông L. đến nhà ông Huỳnh Văn K. cách đó khoảng 100m để tiếp tục nhậu, khi đi khóa trái cửa. Đến 20 giờ 54 phút cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện ngọn lửa phát cháy trong nhà của ông L. nên điện thoại báo cơ quan chức năng và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo cháy, Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành đã xuất 2 xe chữa cháy, 2 máy bơm, 1 xe cứu nạn cứu hộ và hơn 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp Công an xã Vĩnh Hanh và các lực lượng của địa phương tiến hành chữa cháy.

Do bên trong căn nhà bị cháy chứa nhiều xe máy cũ vì ông L. làm nghề sửa xe và mua bán xe cũ tại nhà nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Tại hiện trường vụ cháy, ngôi nhà bị khóa trái, ngọn lửa lan nhanh, khói bao trùm cả ngôi nhà.

Trong quá trình khống chế và dập tắt ngọn lửa không để cháy lan sang những khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có một bé trai hơn 10 tuổi (là con của ông L.) đang hoảng loạn vì mắc kẹt trong đám cháy. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phá cửa, xông vào đám cháy đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp các lực lượng địa phương tiến hành chữa cháy

Đến khoảng 22 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của ông L. cùng nhiều tài sản khác. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.

Riêng bé trai được lực lượng giải cứu khỏi vụ hỏa hoạn chỉ bị bỏng nhẹ, được đưa đến bệnh viện để điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.