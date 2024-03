Cha vừa bán đất, con cầm 1,2 tỉ đồng đi lang thang rồi làm rơi

Ngày 14-3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một người phụ nữ bán trứng bỗng nhiên nhận được túi tiền hơn 1 tỉ đồng ở trong xe ôtô.

Túi tiền bất ngờ xuất hiện trong ôtô của người bán trứng. Ảnh: MXH

Theo thông tin lan truyền, người phụ nữ này đỗ xe ôtô ven đường để vào chợ giao hàng, khi ra xe thì chị này bất ngờ phát hiện trong xe của mình xuất hiện một túi ni lông màu đỏ, bên trong có lượng lớn tiền mặt.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã tri hô nên thu hút rất nhiều người dân đứng xem.

Theo một lãnh đạo huyện Mê Linh, có cặp vợ chồng (quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đi ôtô giao trứng tại chợ Văn Lôi. Sau khi giao trứng, người phụ nữ quay trở lại ôtô đỗ gần cổng chợ thì phát hiện có một túi nilon đựng rất nhiều tiền. Phát hiện số tiền tiền lạ, người phụ nữ lập tức trình báo vụ việc đến công an. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Công an an xã Tam Đồng cho biết tổng số tiền trong túi là 1,2 tỉ đồng. Số tiền này là của ông L.Đ.S. (SN 1950; trú tại xã Tam Đồng). Đây là số tiền mà ông S. thu về sau khi bán đất cho một người ở địa phương. Do sơ suất trong quá trình quản lý nên con trai ông S. (tinh thần không tỉnh táo) đã cầm số tiền 1,2 tỉ đồng đi lang thang rồi làm rơi ở khu vực chợ Đình và được người phụ nữ bán trứng nhặt được.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao số tiền trên cho gia đình.

Về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người "ném tiền tỉ vào xe bà bán trứng là con dâu một gia đình gần đó trộm tiền bán đất của bố mẹ chồng", lãnh đạo huyện Mê Linh khẳng định đây là thông tin không chính xác.