Để một chương trình công tác xã hội của báo chí vươn xa và bền vững, điều tiên quyết không chỉ là nguồn kinh phí mà là thông điệp đủ mạnh, chạm đến trái tim công chúng. Suốt 7 năm qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động đã làm được điều đó: Biến những lá cờ đỏ sao vàng thành nhịp đập chung của triệu triệu con tim yêu nước.

Khởi nguồn từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" vào ngày 1-6-2019, chương trình truyền tải thông điệp: Mỗi lá cờ Tổ quốc gắn lên nóc tàu ngư dân là một "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền đất nước. Giữa biển khơi bao la, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước sóng gió không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho ngư dân kiên cường mưu sinh, mà còn là lời khẳng định đanh thép về chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Từ ý tưởng ban đầu hướng về ngư dân, chương trình được nâng lên tầm cao hơn với tên gọi "Tự hào cờ Tổ quốc", mở rộng quy mô thành 4 hợp phần ý nghĩa: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương", "Đường cờ Tổ quốc", "Chắc tuyến đầu, vững hậu phương". Từ biển khơi đến biên cương, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, qua từng "địa chỉ đỏ"…, đâu đâu cũng rợp bóng cờ Tổ quốc. Thành công của chương trình không chỉ đến từ nỗ lực riêng của tập thể Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành, mà còn là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương và sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân.

Đường cờ Tổ quốc tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng từ 5.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động hỗ trợ, khánh thành vào tháng 9-2022. Công trình chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Việc nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp đã tạo nên nguồn lực tổng hợp cho chương trình. Đây chính là minh chứng cho việc khi một thông điệp đủ nhân văn, ý nghĩa, nó sẽ tự tạo ra sức hút để kết nối mọi nguồn lực trong xã hội.

Bảy năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định sức sống của một chương trình xã hội. Điều làm nên thành công của "Tự hào cờ Tổ quốc" không chỉ là số lượng cờ được trao tặng hay số địa phương tham gia, mà còn là khả năng chạm tới trái tim, đi cùng đời sống người dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Trong dòng chảy của cuộc sống hôm nay, những giá trị ấy càng trở nên quý giá. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất mà chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại cho cộng đồng.Nguyễn Thanh